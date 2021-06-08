Мусорный полигон в Судаке решили взять под видеонаблюдение

На полигоне твердых коммунальных отходов в Судаке установлены камеры видеонаблюдения, сообщают в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.

«Теперь сотрудники Минприроды Крыма, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также представители администрации Судака могут онлайн 24 часа в сутки отслеживать проведение работ по рекультивации полигона», – говориться в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Судаке проводят рекультивацию мусорного полигона площадью 11 га. Полную ликвидацию мусорной свалки в регионе власти обещают к 2024 году.

5 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за прошедший год на полуострове ликвидировано 485 стихийных свалок, закуплено 16 тысяч контейнеров для сбора ТКО. Он также утверждает, что ущерб лесам сократился более, чем в 5 раз. За год высажены лесные культуры на площади 250 гектаров.

Еще в 2018 году власти Крыма рассказывали о предполагаемом завершении строительства семи мусороперерабатывающих комплексов и пяти полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов.

По мнению местных экологов, в Крыму нет полигонов твердых бытовых отходов, которые бы соответствовали современным экологическим требованиям.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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