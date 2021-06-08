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Санкции

МИД России: «санкции будут всегда, Крым мы не отдадим»

06:57 вторник, 8 июня 2021
МИД России: «санкции будут всегда, Крым мы не отдадим»

фото © og.ru

Москва должна быть готова к новым санкциям, поскольку Россия не отдаст Крым и не станет просить отмены уже ранее введенных ограничений, заявил замглавы МИД России Александр Панкин во время парламентских слушаний в Госдуме.

«Россия не пойдет просить кого-то снять санкции. Понятно, что мы не будем каяться за то, чего мы не делали. Понятно, что Крым-то мы не отдадим. Если Крым в России, то санкции точно будут всегда с нами. Когда мы говорим о противодействии, мы должны говорить и о готовности к новым санкциям. Безусловно, есть перечень дополнительных мер, которые держатся «под сукном» и которые будут задействованы в те моменты, в тех условиях, которые это будут сочтено нужным», – цитирует Панкина агентство «Интерфакс».

В конце прошлого года послы ЕС одобрили продление экономических санкций против России из-за Крыма.

Секторальные экономические санкции ограничивают доступ определенных российских банков и компаний в первичных и вторичных рынках капитала в ЕС, накладывают запрет на экспорт и импорт в торговле вооружениями, устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в России, а также ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиска ее залежей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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