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Курорт

Крымские ученые рассказали о пользе отдыха на море

12:46 вторник, 8 июня 2021
Крымские ученые рассказали о пользе отдыха на море

фото © wallbox.ru

Морской климат является эффективным для лечения хронических заболеваний, а также повышения кожного и общего иммунитета. Весь комплекс талассотерапии, который включает морскую воду, солнце и песок, обладает противовоспалительным и кератолитическим эффектом, то есть способствует отшелушиванию мертвых клеток кожи.

Об этом сообщила ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии Крымского федерального университета Нина Горлова.

По словам специалиста, морская вода является полезной за счет содержания в ней различных микроэлементов.

«Морская вода содержит ионы хлора, ионы натрия, ионы магния и кальция. Все они обладают противовоспалительным эффектом. Эти микроэлементы способствуют снижению провоспалительных белков, нормализуют обменные процессы и процессы обновления эпидермиса», – рассказала Нина Горлова.

Специалист советует избегать нахождения на море в период с 11:00 до 16:00, поскольку негативные эффекты талассотерапии в основном связаны с действием солнечных лучей.

«Морская вода является «линзой» для солнца. В момент купания действие солнечных лучей умножается в несколько раз, поэтому важно пользоваться солнцезащитными средствами, желательно водостойкими. Это поможет избежать повышенного риска фотоканцерогенеза, то есть образования злокачественных образований кожи, в первую очередь меланомы, а также защититься от фотостарения – появления пигментации и морщин. Всегда можно отличить человека, который загорает, и человека, который использует специальные средства защиты», – подчеркнула Нина Горлова.

Эксперт добавляет, при поездке на море обязательно необходимо использовать SPF-фактор не менее 50 с физическим фильтром – оксидом цинка и диоксидом титана.

Наносить средство необходимо после каждого купания и каждые два часа в течение дня при нахождении на солнце. Кроме того, людям с кожей, склонной к сухости и различным нарушениям эпидермального барьера, стоит пользоваться увлажняющими средствами.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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