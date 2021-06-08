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Конец эпохи: в Симферополе снесли забор «психбольницы» из «Кавказской пленницы»

Конец эпохи: в Симферополе снесли забор «психбольницы» из «Кавказской пленницы»

фото © Крыминформ

Забор бывшего завода имени 1 мая в Симферополе снесли. На месте ведется расчистка территории, предположительно, для нового строительства.

Белый забор симферопольского консервного завода Леонид Гайдай снял в своем фильме «Кавказская пленница». Он «сыграл» роль ограждения психбольницы, из которой сбегает Шурик, прыгая в подвернувшийся грузовик. Съемки проходили в 1966 году как раз 8 июня – ровно 55 лет назад.

Теперь на месте каменного забора появилось временное ограждение из профнастила, за ним работает строительная техника, которая расчищает территорию.

В 2019 году на соседнем заборе художники нарисовали граффити с персонажами из фильма Гайдая. Этот забор сносить не стали. Съемки «Кавказской пленницы» также проходили в других районах Крыма, в частности, в Алуште и Бахчисарайском районе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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