Власть
Конец эпохи: в Симферополе снесли забор «психбольницы» из «Кавказской пленницы»
фото © Крыминформ
Забор бывшего завода имени 1 мая в Симферополе снесли. На месте ведется расчистка территории, предположительно, для нового строительства.
Белый забор симферопольского консервного завода Леонид Гайдай снял в своем фильме «Кавказская пленница». Он «сыграл» роль ограждения психбольницы, из которой сбегает Шурик, прыгая в подвернувшийся грузовик. Съемки проходили в 1966 году как раз 8 июня – ровно 55 лет назад.
Теперь на месте каменного забора появилось временное ограждение из профнастила, за ним работает строительная техника, которая расчищает территорию.
В 2019 году на соседнем заборе художники нарисовали граффити с персонажами из фильма Гайдая. Этот забор сносить не стали. Съемки «Кавказской пленницы» также проходили в других районах Крыма, в частности, в Алуште и Бахчисарайском районе.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Реконструкция электросетей под Симферополем обойдется в 340 млн рублей. Госпредприятие «Крымэнерго» ищет подрядчика реконструкции сетей электроснабжения в селах Симферопольского района.
В Алуште провели расчистку русел рек, впадающих в водохранилище. В Алуште провели расчистку русел рек, впадающих в Изобильненское водохранилище.
Мусорный полигон в Судаке решили взять под видеонаблюдение. На полигоне твердых коммунальных отходов в Судаке установлены камеры видеонаблюдения, сообщают в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.
Ливень с градом затопил улицы Керчи. В понедельник, 7 июня, в Керчи прошел сильный дождь с градом и затопил улицы города, затруднив движение транспорта, сообщают местные СМИ.
«Ворота Крыма» вошли в пятерку самых зловещих мест
Керчь вошла в пятерку самых зловещих городов.
Конец эпохи: в Симферополе снесли забор «психбольницы» из «Кавказской пленницы» фото
Забор бывшего завода имени 1 мая в Симферополе снесли. На месте ведется расчистка территории, предположительно, для нового строительства.
На выезде из Симферополя - обвал дороги
Схему движения автомобильного транспорта на выезде из Симферополя в сторону Евпатории изменят из-за образовавшейся на дороге ямы.
Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше
Позитивные прогнозы о том, что благодаря июньским осадкам водохранилища Крыма смогут получить к концу года до 40-50 миллионов кубометров притоков, придется корректировать из-за того, что за прошедшие годы серьезно выросла антропогенная нагрузка.
вчера
В Феодосии незаконно огородили 25 га дикого берега
В Феодосии арендатор огородил 25 гектаров берега в районе Песчаной балки, которую туристы традиционно выбирают местом дикого отдыха.