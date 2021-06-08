Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.1
воздух +23
море +15

Происшествия

Керчанину грозит срок за ДТП с троллейбусом и пострадавшей пассажиркой

14:21 вторник, 8 июня 2021

Житель Керчи предстанет перед судом за то, что спровоцировал ДТП, в котором пострадала пассажирка троллейбуса. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«По версии следствия, в конце августа 2019 года местный житель, управляя автомобилем BMW и передвигаясь по ул. Маршала Еременко, резко перестроился из одной полосы движения в другую перед движущимся троллейбусом. Чтобы избежать столкновения, водитель троллейбуса резко затормозил, в результате чего упала находившаяся в салоне пассажирка«», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что женщина получила множественные травмы. Злоумышленник с места ДТП скрылся.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На границе Крыма задержали женщину за попытку дать взятку. В Госпогранслужбе Украины сообщают, что не пропустили через административную границу Крыма женщину, которая, как утверждают в ведомстве, нарушила украинский порядок въезда выезда с полуострова.

В Крыму изменили дислокацию камер ГИБДД. С 7 по 13 июня в Крыму изменится дислокация передвижных комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения «Кордон-М».

«Безопасный город»: как камеры видеонаблюдения в Севастополе влияют на жизнь. Во всех регионах может появиться система видеонаблюдения «Безопасный город». На внедрение технологии правительство страны планирует потратить около 97 миллиардов рублей. В Севастополе городскую систему мониторинга в тестовом режиме запустили в апреле.

Сотрудники МВД и «Херсонеса Таврического» освобождают Фиолент от палаток. В Севастополе полицейские вместе с сотрудниками музея-заповедника «Херсонес Таврический» провели профилактический рейд на мысе Фиолент.

Власть
«Ворота Крыма» вошли в пятерку самых зловещих мест

«Ворота Крыма» вошли в пятерку самых зловещих мест

Керчь вошла в пятерку самых зловещих городов.

Власть
Конец эпохи: в Симферополе снесли забор «психбольницы» из «Кавказской пленницы»

Конец эпохи: в Симферополе снесли забор «психбольницы» из «Кавказской пленницы» фото

Забор бывшего завода имени 1 мая в Симферополе снесли. На месте ведется расчистка территории, предположительно, для нового строительства.

Власть
На выезде из Симферополя - обвал дороги

На выезде из Симферополя - обвал дороги

Схему движения автомобильного транспорта на выезде из Симферополя в сторону Евпатории изменят из-за образовавшейся на дороге ямы.

Актуальные темы

Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше

Позитивные прогнозы о том, что благодаря июньским осадкам водохранилища Крыма смогут получить к концу года до 40-50 миллионов кубометров притоков, придется корректировать из-за того, что за прошедшие годы серьезно выросла антропогенная нагрузка.

вчера

Власть
В Феодосии незаконно огородили 25 га дикого берега

В Феодосии незаконно огородили 25 га дикого берега

В Феодосии арендатор огородил 25 гектаров берега в районе Песчаной балки, которую туристы традиционно выбирают местом дикого отдыха.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации