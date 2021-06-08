Происшествия
Керчанину грозит срок за ДТП с троллейбусом и пострадавшей пассажиркой
Житель Керчи предстанет перед судом за то, что спровоцировал ДТП, в котором пострадала пассажирка троллейбуса. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«По версии следствия, в конце августа 2019 года местный житель, управляя автомобилем BMW и передвигаясь по ул. Маршала Еременко, резко перестроился из одной полосы движения в другую перед движущимся троллейбусом. Чтобы избежать столкновения, водитель троллейбуса резко затормозил, в результате чего упала находившаяся в салоне пассажирка«», - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что женщина получила множественные травмы. Злоумышленник с места ДТП скрылся.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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