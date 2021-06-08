Какой сегодня праздник 8 июня

фото © pixabay.com

Сегодня, 8 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день океанов (World Ocean Day)

Фото pixabay.com

Тема Всемирного дня океанов 2021 года — «Океан: жизнь и средства к существованию». Океан занимает 70% поверхности планеты. Его в полной мере можно назвать источником жизни на Земле: океан производит половину всего кислорода на планете, в нем сосредоточена большая часть биоразнообразия, дары мирового океана — основной источник пищи для более чем миллиарда людей. Океан играет ключевую роль и в мировой экономике — около 40 миллионов людей трудятся в сферах, непосредственно связанных с океаном.

Океан всегда занимал важное место в культурной, общественной и экономической жизни человечества, однако, мы еще только учимся осознавать наше воздействие на него и глубину связи с этим источником жизни.

Сейчас океану нужна наша помощь. Чрезмерный вылов рыбы привел к тому, что более 30% ее запасов истощены или находятся на грани исчезновения. Глобальное изменение климата угрожает существованию 70–90% всех коралловых рифов. Все это указывает, что мы берем от океана больше, чем он может восстановить. Чтобы защитить океан и всю жизнь, которая от него зависит, мы должны создать новый баланс, основанный на глубоком понимании океана и той степени, в которой мы от него зависим. Отношение человечества к океану должно быть инновационным, инклюзивным, основанным на уроках прошлого.

День социального работника России

День социального работника — профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения — отмечается в России ежегодно 8 июня на основании Указа Президента РФ № 1796 от 27 октября 2000 года.

Дата для празднования выбрана в связи с тем, что 8 июня 1701 года Петром I был издан Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты — «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».

По Указу Петра I «для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». По сути, такие люди и стали предшественниками современных социальных работников, а сам документ положил начало формированию государственной системы социальной защиты в стране.

Карп Карполов

Народный праздник «Карп Карполов» отмечается 8 июня (по старому стилю - 26 мая). Православная церковь в этот день чтит память апостола от 70-ти Карпа, епископа. По поверью, этот святой приносит удачу всем тем, кто занимается рыбной ловлей. На Руси считалось, что на Карпа хорошо ловятся его «тезки» - карпы, отсюда и название праздника: «Карполов». Поэтому мужчины в этот день дружно выходили на рыбалку. Другие названия праздника: «Карп», «День Карпа», «Земля-кудесница».

Также сегодня, 8 июня, отмечают такие праздники:

- Всемирный день петербургских кошек и котов

- День Республики Карелия

- День рождения пылесоса

- Международный день домохозяйки и домохозяина

- День таинственных знаков и предсказаний

- Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга (World Brain Tumor Day)

- Международный день IPv6 (World IPv6 Day)

- День радостного утреннего пробуждения (National Upsy Daisy Day) - США

- День лучших друзей (National Best Friends Day) в США

- День розового вина (National Rose Day) в США

- День «Баунти» на Острове Норфолк

- День пончиков с желе (Jelly-Filled Doughnut Day) в США

- Праздник Тано в Корее

- День инженера Перу

- День Приможа Трубара в Словении

Сегодня именины празднуют: Иван, Георгий, Макар, Александр, Алфей, Карп, Маркиан, Елена, Аверкий.

Что происходило 8 июня в прошлые годы

218 - битва при Антиохии, между войсками императора Макрина и сторонниками претендента на престол, четырнадцатиленего Гелиогабала, закончившаяся победой легионов последних.

1648 - письмо Богдана Хмельницкого русскому царю Алексею Михайловичу с просьбой о принятии Украины в подданство России.

1761 - во время проводимых опытов Михаил Ломоносов обнаружил атмосферу планеты Венера.

1786 - в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое.

1815 - Польша присоединена к Российской империи.

1824 - Ноа Кашинг из Квебека запатентовал стиральную машину.

1827 - Пушкин в письме Вяземскому написал: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ногно мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство».

1861 - на референдуме две трети избирателей штата Теннесси проголосовали за выход из США.

1869 - Айвз Макгаффи из Чикаго запатентовал пылесос.

1912 - в Лос-Анджелесе учреждена киностудия «Universal».

1919 - Советская власть объявила Нестора Махно вне закона.

1928 - русский богослов и философ Павел Флоренский приговаривается к трем годам ссылки.

1958 - Футбольная сборная СССР проводит свой первый матч на чемпионатах мира, сыграв с Англией вничью 2:2.

1963 - американские кардиологи объявили первую кампанию против сигарет.

1972 - на экраны вышел фильм Леонида Гайдая «Двенадцать стульев».

1984 - в Гильдию киноактеров США почетным членом принят диснеевский утенок Дональд Дак.

2002 - после ремонта в Киеве открылся кинотеатр «Киевская Русь» с самым большим экраном среди к/т стран бывшего СССР.

2009 - консул Финляндии в Санкт-Петербурге Симо Пиетиляйнен объявлен персоной нон грата в России за похищение ребенка.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 8 июня. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 7 июня. Сегодня, 7 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Севастополе спортсменка протянула бронемашину на четыре метра. В центре Севастополя, на набережной Корнилова, открыли чемпионат по силовому многоборью «Евразийские игры».

Какой сегодня праздник 6 июня. Сегодня, 6 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 5 июня. Сегодня, 5 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.