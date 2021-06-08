К концу лета Севастополь встанет в стройках и пробках

В Севастополе к концу лета – в начале осени планируют начать строительство сразу двух транспортных объектов, финансируемых в рамках ФЦП.

Реконструкция ждет путепровод «Симферополь – Бахчисарай – Севастополь» и автомобильную развязку на 5 км. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

«Планируется приступить в 2021 году к реконструкции транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог «Севастополь – порт Камышовая бухта» – проспект Генерала Острякова – улица Хрусталева. Это так называемый «Огурец». Мы ранее говорили, что в сентябре вступим в активную фазу строительно-монтажных работ <…> Реконструкция путепровода «Симферополь – Бахчисарай – Севастополь» – планируем в августе выйти с экспертизой. Август-сентябрь планируем заключить контракт и приступить к строительно-монтажным работам», – сказал глава дептранса.

По его словам, положительное заключение технической части проекта реконструкции путепровода уже получено и сейчас проходит экспертиза сметной стоимости. Что касается реконструкции автомобильной развязки в районе 5-го километра, то, по словам Иено, подрядчик работ уже определен. Сейчас совместно с дептрансом он прорабатывает вопросы организации строительных мероприятий, которые не должны стать причиной возникновения новых пробок в городе.

«Решается, как проводить эти работы, чтобы минимизировать все риски и транспортный коллапс в данном районе», – сказал Иено.

Помимо этого, в Севастополе уже несколько месяцев продолжаются строительно-монтажные работы на 8-м участке трассы «Таврида», в рамках которых предусмотрена реконструкция еще одной важной развязки – так называемого Ялтинского кольца. Работы здесь в самом разгаре.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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