Городскую растительность в Севастополе поразила смертоносная болезнь

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Розы в парке имени Анны Ахматовой заболели мучнистой росой – такое сообщение появилось в соцсетях.

«В парке им. Анны Ахматовой высажены розы. Сейчас они прекрасно цветут, люди любуются, фотографируются на их фоне. Но практически весь розарий поражен мучнистой росой. Необходима обработка. Если их не обработать, розы пропадут», – написала Ольга Шанина, добавив, что пишет в соцсети, поскольку не знает, какая организация должна этим заниматься.

Автора тут же поправили: не только там, такая же беда и с цветами в Парке Победы.

Мучнистая роса – грибковое заболевание растений, вызываемое микроскопическими эктопаразитическими грибами. Ее признаком является появление на листьях, побегах и плодах белого паутинистого или мучнистого налета. Мучнистой росой поражаются не только цветы, но и многие лиственные древесные породы, кустарники, плодовые растения. Поэтому больные розы могут стать источником заражения других обитателей севастопольских парков и скверов.

Ухаживать за розами – обязанность специалистов ГБУ «Парки и скверы». Там нас заверили, что обработку проведут. Возможной причиной болезни, поразившей розы, была названа нестабильность погоды и резкие перепады температур, которые отличали нынешнюю зиму и весну. Эти испытания могли ослабить растения и сделать их более уязвимыми для болезни. На этом можно было бы успокоиться, но под постом Ольги Шаниной тем временем появились новые фотографии и новые тревожные комментарии. Как заверяет Ольга Бобрешова, розы в Парке Победы болеют с прошлого года.

«Розы болеют с прошлой осени. И смотрящим за зелеными насаждениями в парке *все фиолетово*. А эти фото сделаны 05.12.2020 года. Все та же клумба, и ничего не изменилось, очень жаль», – пишет она.

Лидия Григорьевна Быкова, занимавшаяся озеленением Севастополя на протяжении сорока с лишним лет, называет одной из причин заболевания мучнистой росой привычку поливать растения в самый зной.

«Я часто вижу, что у нас поливают в жару, у меня сердце кровью обливается. Однажды даже не выдержала, попросила остановить маршрутку и сделала рабочему замечание. Но он сказал – идите своей дорогой, мне дали задание, я его выполняю», – говорит она.

Главное, подчеркивает Лидия Григорьевна, что запускать болезнь нельзя. Надеемся, меры действительно будут приняты, а растения в парках и скверах спасены.

В тексте использованы материалы: Форпост

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