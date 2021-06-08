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Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с автобусом под Симферополем

Полицейские проводят проверку по факту столкновения в Симферопольском районе легкового автомобиля и автобуса, в котором пострадали два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Водитель автомобиля Daewoo Lanos, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя, на регулируемом перекрестке, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автобусом «Кавз». В автобусе находилось 20 человек, никто из них не пострадал. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и пассажир получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.

В МВД уточнили, что авария произошла накануне вечером. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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