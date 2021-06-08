Два человека пострадали в ДТП с автобусом под Симферополем

Полицейские проводят проверку по факту столкновения в Симферопольском районе легкового автомобиля и автобуса, в котором пострадали два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Водитель автомобиля Daewoo Lanos, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя, на регулируемом перекрестке, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автобусом «Кавз». В автобусе находилось 20 человек, никто из них не пострадал. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и пассажир получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.

В МВД уточнили, что авария произошла накануне вечером. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Море наказало внедорожник за «покатушки» по севастопольскому пляжу. Черный внедорожник, 6 июня удививший своим петлянием у кромки моря отдыхающих на пляже «Звездный берег» в Севастополе, увяз в зоне наката.

В Ялте четырехлетний ребенок потерялся на улице. В пригороде Ялты местный житель нашел потерявшегося ребенка. Он постоянно плакал и ничего не мог рассказать о себе и своих родителях.

Стали известны подробности ДТП с участием подростка в Севастополе. Стали известны детали ДТП, о котором ранее сообщали СМИ: вечером 5 июня школьник попал под машину во дворе дома № 53Б на улице Героев Бреста, где, по мнению комментаторов в соцсетях, невозможно развить опасную скорость.

Севастополец избил родную тетю кастрюлей. 30-летний севастополец очень бурно отреагировал на критику родственников по поводу своего образа жизни, и теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.