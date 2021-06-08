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Власть

Аксенов сказал, что в течение лета «засунет нос в каждый двор»

19:26 вторник, 8 июня 2021
Аксенов сказал, что в течение лета «засунет нос в каждый двор»

фото © Аргумент

Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал свои рабочие поездки по регионам полуострова для «контроля работы местной власти» в течение всего лета.

«Я уже нацелился, занимаюсь все лето, если не буду успевать, то до конца года, засуну нос в каждый двор, без исключения. Поэтому предупреждаю глав администраций – не рисковать. Работать не за кого не буду», – сказал Аксенов на заседании крымского правительства.

По его словам, есть власти, которые «полностью устранились от решения проблем». Аксенова интересуют вопросы вывоза отходов жизнедеятельности, ремонт и обустройство придомовых территорий.

В мае Аксенов также анонсировал поездки в регионы Крыма.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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