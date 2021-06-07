Жителя Джанкойского района обвинили в краже денег с банковского счета

Прокуратура Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Джанскойского района за кражу денежных средств с банковского счета.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст.158 Уголовного кодекса России (кража с банковского счета).

«Следствием установлено, что молодой человек, воспользовавшись данными банковской карты жительницы Симферополя, оплатил бесконтактным способом покупки в интернет-магазине «Wildberries», тем самым похитил денежные средства потерпевшей в сумме около 10 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Как отмечается, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу.

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