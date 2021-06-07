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Власть

Воспитанников детского сада Симферополя поили фальсифицированным молоком

10:16 понедельник, 7 июня 2021
Симферополь

Специалисты Южного межрегионального Управления Россельхознадзора в рамках проведенной проверки выявили в детском дошкольном учреждении Симферополя фильсифицированную молочную продукцию.

«По результатам проведенных лабораторных исследований выявлены растительные жиры и масла на растительной основе в молоке изготовленном в ОАО МАСЛОСЫРЗАВОД «СЛАВЯНСКИЙ» (Краснодарский край)», — сообщили в Россельхознадзоре.

Специалисты подчеркнули, что не заявленные растительные жиры и масла могут оказывать негативное влияние на рост и развитие детского организма, а также провоцировать ожирение, развитие атеросклероза, сахарного диабета, воспалительных процессов в суставах.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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