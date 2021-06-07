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Странности

Власти Крыма хотят запретить половину слов из русского языка

17:44 понедельник, 7 июня 2021
Власти Крыма хотят запретить половину слов из русского языка

фото © Новости Крыма

Государственный совет Крыма намерен запретить на законодательном уровне использование иностранных слов в рекламе на территории республики.

Об этом сегодня журналистам заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

«Уже у нас рассматривается вопрос в Госсовете о запрете использования иностранных слов в рекламе на территории Республики Крым. Мы сейчас работаем над этим законопроектом. Здесь, если пройдете по улице, вы увидите названия на иностранном языке без русских аналогов. Возникает вопрос: кому вы хотите понравиться? Вы для кого это пишете? Для англичан?» – сказал Константинов.

Председатель Госсовета уверен, что американизмы способны навредить не только русской культуре.

«В этом гораздо больше зла, чем может показаться на первый взгляд. У молодежи, у наших детей навязчиво прививается комплекс неполноценности. Хочешь быть успешным – говори на английском. Зачем тебе знать русский, если все на английском? Для молодежи это кажется прикольно, но такое подражание – это как раз уничтожение русского мира изнутри таким мягким оружием. Что и произошло на Украине», – добавил Константинов.

Ранее сегодня сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил крымчанам отказаться в разговорной речи от слов «кешбэк», «праймериз», «хайп» и других.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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