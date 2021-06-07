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Власть

Власти Крыма хотят обратиться в международный суд из-за «геноцида со стороны Украины»

21:04 понедельник, 7 июня 2021
Власти Крыма хотят обратиться в международный суд из-за «геноцида со стороны Украины»

фото © Новости Крыма

Власти полуострова готовы обратиться в международный суд из-за «геноцида крымчан со стороны Украины».

Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс.

«Мы идем по своему направлению, направили обращение в СК России, уже назначены следователи, которые занимаются этим делом, уже есть поручения по проведению экспертиз, – сообщил Фикс. – Если потребуется, будем обращаться в международный суд по правам человека из-за геноцида по отношению к крымчанам».

В конце апреля Госсовет Крыма направил в правоохранительные органы обращение с просьбой возбудить уголовные дела в отношении организаторов «водной, продовольственной, транспортной и энергетической блокад полуострова». В списке 12 человек.

«Начата проверка, уже, по-моему, определены эксперты – это академия наук РФ, МГУ и так далее. Потому что по экологической безопасности практики нет. Конечно, это длительный процесс, но главное – финал», – сообщил Фикс.

По словам первого вице-спикера, Госсовет республики также завершает подготовку иска в суд к Украине по поводу ущерба от «водной блокады» полуострова. Ее подсчет ведет специальная рабочая группа парламента, предварительную сумму ущерба оценили почти в 1,5 трлн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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