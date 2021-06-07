В Ялте четырехлетний ребенок потерялся на улице

В пригороде Ялты местный житель нашел потерявшегося ребенка. Он постоянно плакал и ничего не мог рассказать о себе и своих родителях.

Мужчина обратился в полицию, прибывшие участковые сумели выяснить возраст, имя и район проживания ребенка.

Вскоре удалось найти маму мальчика, которая в это время безуспешно пыталась найти сына самостоятельно, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Как выяснили у женщины инспекторы по делам несовершеннолетних, ей в выходной день по служебной необходимости срочно пришлось уехать на работу, она оставила 4-летнего ребенка на улице гулять с 11-летним братом. Очевидно, старший ребенок отвлекся и потерял из виду малолетнего «путешественника», который отправился гулять по улицам Ялты. С мамой ребенка проведена профилактическая беседа.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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