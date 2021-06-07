Происшествия
В Ялте четырехлетний ребенок потерялся на улице
В пригороде Ялты местный житель нашел потерявшегося ребенка. Он постоянно плакал и ничего не мог рассказать о себе и своих родителях.
Мужчина обратился в полицию, прибывшие участковые сумели выяснить возраст, имя и район проживания ребенка.
Вскоре удалось найти маму мальчика, которая в это время безуспешно пыталась найти сына самостоятельно, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Как выяснили у женщины инспекторы по делам несовершеннолетних, ей в выходной день по служебной необходимости срочно пришлось уехать на работу, она оставила 4-летнего ребенка на улице гулять с 11-летним братом. Очевидно, старший ребенок отвлекся и потерял из виду малолетнего «путешественника», который отправился гулять по улицам Ялты. С мамой ребенка проведена профилактическая беседа.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастополец избил родную тетю кастрюлей. 30-летний севастополец очень бурно отреагировал на критику родственников по поводу своего образа жизни, и теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.
В Симферополе ветер сбросил часть крыши торгового центра на автомобили. Вчера сильный ветер сорвал с крыши торгового центра FM в Симферополе несколько листов профнастила.
Землетрясения и конец света: чем опасно солнечное затмение для Крыма. Кольцевое солнечное затмение, которое земляне будут наблюдать 10 июня, может вызвать природные катаклизмы и отразиться на психике людей.
В севастопольском дворе автомобиль сбил мальчика. Мальчик приблизительно 11 лет попал по автомобиль Субару во дворе дома № 53 на улице Героев Бреста.
Трасса «Таврида» превратилась в реку из-за сильного ливня видео
Участок федеральной трассы «Таврида» в районе Керчи стал для водителей почти переправой: из-за сильных дождей дорожное полотно накрыло водой, образовавшуюся «реку» водителям приходится преодолевать крайне осторожно.
Крым завалило опасным пухом фото
Гагаринский парк в центре Симферополя буквально завалило тополиным пухом.
Власти Крыма хотят запретить половину слов из русского языка
Государственный совет Крыма намерен запретить на законодательном уровне использование иностранных слов в рекламе на территории республики.
Дамба дала трещину: вода из Днепра стала поступать в Крым
Блокирующая Северо-Крымский канал дамба «дала трещину» - вода протекает к полуострову.
вчера
Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше
8 часов назад
«Севастополь» стал самым титулованным клубом КФС
Еще на старте сезона клубу из Севастополя удалось выйти в лидеры чемпионата Крыма, так что мало кто удивился, когда «Севастополь» заранее оформил чемпионский титул.