В УЕФА приняли крымскую форму сборной Украины

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет претензий к новой форме сборной Украины для участия в предстоящем Евро-2020.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации

«Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на ЕВРО-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки», - говорится в ответе УЕФА на журналистский запрос.

Ранее состоялась презентация новой формы украинских футболистов. На футболках изображен контур карты страны с Крымом и неподконтрольными территориями «Донецкой и Луганской народных республик». Также на комплекты игровой формы нанесен лозунг «Слава Украине! Героям слава!».

По словам главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, это должно вдохновить спортсменов на победы.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев назвал новую форму украинских футболистов «политической провокацией».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что нанесенный на форму лозунг «Слава Украине! Героям слава!» «ассоциируется с запрещенными в России организациями».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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