Происшествия
В Симферополе ветер сбросил часть крыши торгового центра на автомобили
Вчера сильный ветер сорвал с крыши торгового центра FM в Симферополе несколько листов профнастила.
Об этом сообщают очевидцы в группе «Черный список Симферополь» в социальной сети Вконтакте.
Повреждены как минимум три автомобиля. Никто из людей не пострадал.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В севастопольском дворе автомобиль сбил мальчика. Мальчик приблизительно 11 лет попал по автомобиль Субару во дворе дома № 53 на улице Героев Бреста.
В Севастополе по пляжу катается внедорожник. Черный внедорожник с севастопольскими номерами разъезжал в воскресенье утром по песчаному пляжу «Звездный берег».
Турист упал с обрыва в горах Крыма. Спасатели оказали помощь молодому человеку, упавшему с обрыва в урочище Таш-Джарган под Симферополем.
Полицейские нашли сбежавших из детского сада в Алуште детей. В Алуште сотрудники полиции за несколько часов разыскали двух детей, самовольно покинувших детский сад.
Трасса «Таврида» превратилась в реку из-за сильного ливня видео
Участок федеральной трассы «Таврида» в районе Керчи стал для водителей почти переправой: из-за сильных дождей дорожное полотно накрыло водой, образовавшуюся «реку» водителям приходится преодолевать крайне осторожно.
Крым завалило опасным пухом фото
Гагаринский парк в центре Симферополя буквально завалило тополиным пухом.
Власти Крыма хотят запретить половину слов из русского языка
Государственный совет Крыма намерен запретить на законодательном уровне использование иностранных слов в рекламе на территории республики.
Дамба дала трещину: вода из Днепра стала поступать в Крым
Блокирующая Северо-Крымский канал дамба «дала трещину» - вода протекает к полуострову.
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Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше
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«Севастополь» стал самым титулованным клубом КФС
Еще на старте сезона клубу из Севастополя удалось выйти в лидеры чемпионата Крыма, так что мало кто удивился, когда «Севастополь» заранее оформил чемпионский титул.