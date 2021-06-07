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Происшествия

В Симферополе ветер сбросил часть крыши торгового центра на автомобили

11:24 понедельник, 7 июня 2021
Симферополь

Вчера сильный ветер сорвал с крыши торгового центра FM в Симферополе несколько листов профнастила.

Об этом сообщают очевидцы в группе «Черный список Симферополь» в социальной сети Вконтакте.

Повреждены как минимум три автомобиля. Никто из людей не пострадал.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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