Общество
В реке Салгир в Симферополе появился калифорнийский окунь
Жители Симферополе в соцсетях отметили, что в заболоченной части Малого Салгира в крымской столице появилась пестрая рыба, которая сама выпрыгивает из воды.
Как сообщил доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского Сергей Иванов,это самый настоящий калифорнийский окунь, или царек. Однако это не сенсация, так как эти рыбы обитают в водоемах полуострова уже несколько лет.
Такие окуни выглядят очень декоративно, поэтому их часто заводят в качестве домашних питомцев и содержат в аквариумах. И не исключено, что этот окунь был выпущен в естественную среду безответственными аквариумистами.
«Неосторожный эксперимент любителей аквариумной экзотики привел к тому, что сегодня чужестранец уверенно освоился в реках и озерах полуострова», — сказал зоолог.
Царек съедобен. Он имеет нежное белое мясо с мягким, приятным вкусом. В кулинарных целях его можно использовать в любом виде: варить, жарить, вялить, парить и сушить. Препятствием к употреблению в пищу служит лишь размер рыбки. Он очень мал, поэтому редко попадает на сковородку, сообщил доктор биологических наук.
Вместе с тем калифорнийский окунь довольно смышленая рыба, обладающая недюжинным интеллектом (по сравнению с другими позвоночными).
«Самец окуня, в отличие от других видов рыб, тщательно следит за своим потомством, охраняет его, и поэтому почти все мальки выживают», — цитирует эксперта СМИ.
В тексте использованы материалы: Форпост
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