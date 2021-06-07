В реке Салгир в Симферополе появился калифорнийский окунь

Жители Симферополе в соцсетях отметили, что в заболоченной части Малого Салгира в крымской столице появилась пестрая рыба, которая сама выпрыгивает из воды.

Как сообщил доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского Сергей Иванов,это самый настоящий калифорнийский окунь, или царек. Однако это не сенсация, так как эти рыбы обитают в водоемах полуострова уже несколько лет.

Такие окуни выглядят очень декоративно, поэтому их часто заводят в качестве домашних питомцев и содержат в аквариумах. И не исключено, что этот окунь был выпущен в естественную среду безответственными аквариумистами.

«Неосторожный эксперимент любителей аквариумной экзотики привел к тому, что сегодня чужестранец уверенно освоился в реках и озерах полуострова», — сказал зоолог.

Царек съедобен. Он имеет нежное белое мясо с мягким, приятным вкусом. В кулинарных целях его можно использовать в любом виде: варить, жарить, вялить, парить и сушить. Препятствием к употреблению в пищу служит лишь размер рыбки. Он очень мал, поэтому редко попадает на сковородку, сообщил доктор биологических наук.

Вместе с тем калифорнийский окунь довольно смышленая рыба, обладающая недюжинным интеллектом (по сравнению с другими позвоночными).

«Самец окуня, в отличие от других видов рыб, тщательно следит за своим потомством, охраняет его, и поэтому почти все мальки выживают», — цитирует эксперта СМИ.

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