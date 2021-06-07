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Общество

В Крыму создали «Отель для пчел»

12:21 понедельник, 7 июня 2021

Сдача жилья для приезжих – обычное дело для жителей Крымского полуострова, куда устремляются толпы туристов.

Сотрудники природного парка «Тарханкутский» поступили куда креативнее – взяли, да и соорудили «Отель для пчел». Бесплатная гостиница для жалящих насекомых появилась несколько лет тому назад в заповедном урочище «Балка Большой Кастель».

- Главная цель проекта заключается в сохранение и размножение популяций диких пчел, - сообщает пресс-служба ПП «Тарханкутский».

В номерах нет ни джакузи, ни кондиционеров. Все просто и аскетично:

- Дикие пчел используют для закладки своих гнезд стебли растений, полости в камнях и щели между ними, ходы личинок жуков в дереве, пустые раковины моллюсков.

Поэтому в «Отеле для пчел» есть разные предложения для крылатых постояльцев: стволы деревьев с просверленными в торце отверстиямя; пучки нарезанных полых стеблей тростника. А вот стебли ежевики с мягкой сердцевиной, предназначенные для видов которые сами себе выгрызают гнездо.

В этом году гнезда из стеблей тростника установили в районе урочища Верхний Кипчак, в верховьях балки Малый Кастель и в верховья урочища Джангуль и балки. Терновая.

Крымские экологи приготовили и специальные ловушки из тростника, которые должны им помочь узнать, каким именно видам жалящих перепончатокрылых пришлись по вкусу искусственные гнездовья.

- Не уничтожайте диких пчел! Они совершенно не опасны для человека! – напоминают отдыхающим сотрудники Природного Парка.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

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