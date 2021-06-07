Власть
В Крыму расширяют производство коммунальных электромобилей
Крымский электрокар «Эльтавр» очень прост в управлении — педаль хода, педаль тормоза и руль.
Разработчики расширяют линейку — готовят этот коммунальный транспорт для полива городских клумб, уборки парков и скверов в городах Крыма, рассказал генеральный директор научно-производственного предприятия «Эльтавр» Михаил Демурия.
Крымское предприятие «Эльтавр», которое в Крыму выпускает коммерческий электротранспорт, намерено в 2021 году увеличить объемы выпуска до сотни экземпляров в год и поставить на конвейер новинки. Причем техника будет комплектоваться отечественными узлами и агрегатами.
«Мы видим большое будущее именно за коммунально-электрической техникой, потому что техника небольшая, техника легкая. Она не давит плитку, она способна убирать пешеходные зоны, зоны рекреации», — отметил Демурия.
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