В Крыму расширяют производство коммунальных электромобилей

Крымский электрокар «Эльтавр» очень прост в управлении — педаль хода, педаль тормоза и руль.

Разработчики расширяют линейку — готовят этот коммунальный транспорт для полива городских клумб, уборки парков и скверов в городах Крыма, рассказал генеральный директор научно-производственного предприятия «Эльтавр» Михаил Демурия.

Крымское предприятие «Эльтавр», которое в Крыму выпускает коммерческий электротранспорт, намерено в 2021 году увеличить объемы выпуска до сотни экземпляров в год и поставить на конвейер новинки. Причем техника будет комплектоваться отечественными узлами и агрегатами.

«Мы видим большое будущее именно за коммунально-электрической техникой, потому что техника небольшая, техника легкая. Она не давит плитку, она способна убирать пешеходные зоны, зоны рекреации», — отметил Демурия.

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