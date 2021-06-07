В Крыму ливень затопил два десятка домов: МЧС развернуло оперштаб

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В Ленинском районе Крыма из-за ливня оказался затоплен участок трассы «Таврида». Кроме того, в результате перелива воды через дамбу произошло подтопление 18 придомовых территорий села Приозерное.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

Сообщение о подтоплении участка автодороги «Таврида» поступило в 17.55. Прибывшая на место оперативная группа спасателей установила, что в результате сильного дождя произошло подтопление участка автодороги на протяжении 30 метров.

«По состоянию на 18.30 вода с участка автомобильной трассы ушла естественным путем», - отметили в ведомстве.

В то же время из-за перелива воды через дамбу произошло подтопление 18 придомовых территорий села Приозерное. Сотрудники МЧС организовали работу оперштаба для сбора информации и координации действий спасателей по оказанию помощи населению.

«На место направлена аэромобильная группировка для оказания помощи пострадавшим. Администрацией поселка организовано оповещение людей и оказание помощи, в том числе подготовлены пункты временного размещения», - добавили в МЧС, уточнив, что в селе проживают 3 тыс. человек.

Значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно, подвели предварительные итоги в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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