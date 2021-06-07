Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +14
море +16

Происшествия

В Крыму ливень затопил два десятка домов: МЧС развернуло оперштаб

21:46 понедельник, 7 июня 2021
В Крыму ливень затопил два десятка домов: МЧС развернуло оперштаб

фото © Новости Крыма

В Ленинском районе Крыма из-за ливня оказался затоплен участок трассы «Таврида». Кроме того, в результате перелива воды через дамбу произошло подтопление 18 придомовых территорий села Приозерное.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

Сообщение о подтоплении участка автодороги «Таврида» поступило в 17.55. Прибывшая на место оперативная группа спасателей установила, что в результате сильного дождя произошло подтопление участка автодороги на протяжении 30 метров.

«По состоянию на 18.30 вода с участка автомобильной трассы ушла естественным путем», - отметили в ведомстве.

В то же время из-за перелива воды через дамбу произошло подтопление 18 придомовых территорий села Приозерное. Сотрудники МЧС организовали работу оперштаба для сбора информации и координации действий спасателей по оказанию помощи населению.

«На место направлена аэромобильная группировка для оказания помощи пострадавшим. Администрацией поселка организовано оповещение людей и оказание помощи, в том числе подготовлены пункты временного размещения», - добавили в МЧС, уточнив, что в селе проживают 3 тыс. человек.

Значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно, подвели предварительные итоги в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте четырехлетний ребенок потерялся на улице. В пригороде Ялты местный житель нашел потерявшегося ребенка. Он постоянно плакал и ничего не мог рассказать о себе и своих родителях.

Стали известны подробности ДТП с участием подростка в Севастополе. Стали известны детали ДТП, о котором ранее сообщали СМИ: вечером 5 июня школьник попал под машину во дворе дома № 53Б на улице Героев Бреста, где, по мнению комментаторов в соцсетях, невозможно развить опасную скорость.

Севастополец избил родную тетю кастрюлей. 30-летний севастополец очень бурно отреагировал на критику родственников по поводу своего образа жизни, и теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

В Симферополе ветер сбросил часть крыши торгового центра на автомобили. Вчера сильный ветер сорвал с крыши торгового центра FM в Симферополе несколько листов профнастила.

Происшествия
В Крыму ливень затопил два десятка домов: МЧС развернуло оперштаб

В Крыму ливень затопил два десятка домов: МЧС развернуло оперштаб

В Ленинском районе Крыма из-за ливня оказался затоплен участок трассы «Таврида». Кроме того, в результате перелива воды через дамбу произошло подтопление 18 придомовых территорий села Приозерное.

Общество
Крым завалило опасным пухом

Крым завалило опасным пухом фото

Гагаринский парк в центре Симферополя буквально завалило тополиным пухом.

Происшествия
Море наказало внедорожник за «покатушки» по севастопольскому пляжу

Море наказало внедорожник за «покатушки» по севастопольскому пляжу

Черный внедорожник, 6 июня удививший своим петлянием у кромки моря отдыхающих на пляже «Звездный берег» в Севастополе, увяз в зоне наката.

Главное за сегодня

Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше

Позитивные прогнозы о том, что благодаря июньским осадкам водохранилища Крыма смогут получить к концу года до 40-50 миллионов кубометров притоков, придется корректировать из-за того, что за прошедшие годы серьезно выросла антропогенная нагрузка.

12 часов назад

Происшествия
Симферополец с пистолетом ограбил феодосийский пункт выдачи микрозаймов

Симферополец с пистолетом ограбил феодосийский пункт выдачи микрозаймов

Полицейские задержали жителя Симферополя, который с оружием напал в Феодосии на офис кредитной организации и украл менее 20 тыс рублей.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации