Происшествия
В Крыму ливень затопил два десятка домов: МЧС развернуло оперштаб
фото © Новости Крыма
В Ленинском районе Крыма из-за ливня оказался затоплен участок трассы «Таврида». Кроме того, в результате перелива воды через дамбу произошло подтопление 18 придомовых территорий села Приозерное.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.
Сообщение о подтоплении участка автодороги «Таврида» поступило в 17.55. Прибывшая на место оперативная группа спасателей установила, что в результате сильного дождя произошло подтопление участка автодороги на протяжении 30 метров.
«По состоянию на 18.30 вода с участка автомобильной трассы ушла естественным путем», - отметили в ведомстве.
В то же время из-за перелива воды через дамбу произошло подтопление 18 придомовых территорий села Приозерное. Сотрудники МЧС организовали работу оперштаба для сбора информации и координации действий спасателей по оказанию помощи населению.
«На место направлена аэромобильная группировка для оказания помощи пострадавшим. Администрацией поселка организовано оповещение людей и оказание помощи, в том числе подготовлены пункты временного размещения», - добавили в МЧС, уточнив, что в селе проживают 3 тыс. человек.
Значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно, подвели предварительные итоги в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте четырехлетний ребенок потерялся на улице. В пригороде Ялты местный житель нашел потерявшегося ребенка. Он постоянно плакал и ничего не мог рассказать о себе и своих родителях.
Стали известны подробности ДТП с участием подростка в Севастополе. Стали известны детали ДТП, о котором ранее сообщали СМИ: вечером 5 июня школьник попал под машину во дворе дома № 53Б на улице Героев Бреста, где, по мнению комментаторов в соцсетях, невозможно развить опасную скорость.
Севастополец избил родную тетю кастрюлей. 30-летний севастополец очень бурно отреагировал на критику родственников по поводу своего образа жизни, и теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.
В Симферополе ветер сбросил часть крыши торгового центра на автомобили. Вчера сильный ветер сорвал с крыши торгового центра FM в Симферополе несколько листов профнастила.
В Крыму ливень затопил два десятка домов: МЧС развернуло оперштаб
В Ленинском районе Крыма из-за ливня оказался затоплен участок трассы «Таврида». Кроме того, в результате перелива воды через дамбу произошло подтопление 18 придомовых территорий села Приозерное.
Крым завалило опасным пухом фото
Гагаринский парк в центре Симферополя буквально завалило тополиным пухом.
Море наказало внедорожник за «покатушки» по севастопольскому пляжу
Черный внедорожник, 6 июня удививший своим петлянием у кромки моря отдыхающих на пляже «Звездный берег» в Севастополе, увяз в зоне наката.
Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше
Позитивные прогнозы о том, что благодаря июньским осадкам водохранилища Крыма смогут получить к концу года до 40-50 миллионов кубометров притоков, придется корректировать из-за того, что за прошедшие годы серьезно выросла антропогенная нагрузка.
12 часов назад
Гроза с градом обрушится на Крым в ближайшие часы
8 часов назад
В реке Салгир в Симферополе появился калифорнийский окуньфото
9 часов назад
Ливень с градом затопил улицы Керчифото
5 часов назад
Симферополец с пистолетом ограбил феодосийский пункт выдачи микрозаймов
Полицейские задержали жителя Симферополя, который с оружием напал в Феодосии на офис кредитной организации и украл менее 20 тыс рублей.