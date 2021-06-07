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Власть

В Крыму изменили дислокацию камер ГИБДД

14:17 понедельник, 7 июня 2021

С 7 по 13 июня в Крыму изменится дислокация передвижных комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения «Кордон-М».

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Крым.

Изменения вводятся в соответствии с результатами анализа уровня аварийности на дорогах Крыма. С полным списком новых адресов дислокации камер можно ознакомиться на официальном портале МВД по республике.

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