Общество
Уборщик пляжа в Евпатории стал героем соцсетей
Посетители пляжа на центральной набережной в Евпатории сняли видео, где уборщик пляжа пытается забросить водоросли (судя по всему, их выбросило штормом на берег) обратно в море.
Работа движется очень медленно. Судя по координации движений работника, можно предположить, что он пребывал в нетрезвом виде.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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