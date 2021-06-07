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Общество

Уборщик пляжа в Евпатории стал героем соцсетей

18:15 понедельник, 7 июня 2021
Евпатория

Посетители пляжа на центральной набережной в Евпатории сняли видео, где уборщик пляжа пытается забросить водоросли (судя по всему, их выбросило штормом на берег) обратно в море.

Работа движется очень медленно. Судя по координации движений работника, можно предположить, что он пребывал в нетрезвом виде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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