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Трасса «Таврида» превратилась в реку из-за сильного ливня
фото © nemihail.livejournal.com
Участок федеральной трассы «Таврида» в районе Керчи стал для водителей почти переправой: из-за сильных дождей дорожное полотно накрыло водой, образовавшуюся «реку» водителям приходится преодолевать крайне осторожно.
О подтоплении сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».
Видео покрытой водой «Тавриды» опубликовали в соцсетях очевидцы: на кадрах видно, что водителям приходится существенно снижать скорость для прохождения затопленного дорожного полотна.
По информации эксплуатирующей организации, подтопленным оказался участок длиной примерно в 500 метров, движение на нем затруднено.
«Эксплуатирующая организация принимает меры по отводу воды с проезжей части», - сообщил заместитель директора филиала Упрдор «Тамань» Егор Ксендзук.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Трасса «Таврида» превратилась в реку из-за сильного ливня видео
Участок федеральной трассы «Таврида» в районе Керчи стал для водителей почти переправой: из-за сильных дождей дорожное полотно накрыло водой, образовавшуюся «реку» водителям приходится преодолевать крайне осторожно.
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