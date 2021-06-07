Трасса «Таврида» превратилась в реку из-за сильного ливня

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Участок федеральной трассы «Таврида» в районе Керчи стал для водителей почти переправой: из-за сильных дождей дорожное полотно накрыло водой, образовавшуюся «реку» водителям приходится преодолевать крайне осторожно.

О подтоплении сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».

Видео покрытой водой «Тавриды» опубликовали в соцсетях очевидцы: на кадрах видно, что водителям приходится существенно снижать скорость для прохождения затопленного дорожного полотна.

По информации эксплуатирующей организации, подтопленным оказался участок длиной примерно в 500 метров, движение на нем затруднено.

«Эксплуатирующая организация принимает меры по отводу воды с проезжей части», - сообщил заместитель директора филиала Упрдор «Тамань» Егор Ксендзук.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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