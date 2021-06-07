Власть
Торгово-офисный центр в Севастополе оказался опасным для граждан
Прокуратурой Гагаринского района выявлены нарушения законодательства об обеспечении безопасности граждан в местах массового пребывания.
Прокуратурой Гагаринского района г. Севастополя по обращению гражданина проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности Российской Федерации в торгово-офисном здании, расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Фадеева, 1-В.
В рамках проверочных мероприятий прокуратурой выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно в подвальном этаже планы эвакуации людей на случай пожара не соответствуют действительной планировке этажа, также указанное помещение не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации. Объект защиты не оборудован автоматическими установками пожаротушения, запоры (замки) на поэтажных и ведущих непосредственно наружу дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа и иные нарушения.
В этой связи в адрес индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками указанного торгово-офисного здания, внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.
Результаты рассмотрения документа прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений находятся на контроле прокуратуры Гагаринского района города Севастополя.
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