Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Кафе и рестораны в Севастополе не соблюдают противоковидные меры ● В Крыму снова растет число новых заражений ● Не Спутником: Украина зовет крымчан на COVID-вакцинацию
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © gazetauzao.ru
За 6 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 108 случаев коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 91 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2718 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 5 человек, выздоровевших за весь период - 40 996 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 4 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму снова растет число новых заражений. За 3 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 13 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Севастопольцев предупредили о проблемах с записью к врачам. Временные сложности в горздраве объяснили техническими сбоями.
Не Спутником: Украина зовет крымчан на COVID-вакцинацию. Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac в 10 пунктах прививки на подконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Херсонской области.
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