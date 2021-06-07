фото © gazetauzao.ru

За 6 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 108 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 91 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2718 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 5 человек, выздоровевших за весь период - 40 996 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 4 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму снова растет число новых заражений. За 3 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 13 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Севастопольцев предупредили о проблемах с записью к врачам. Временные сложности в горздраве объяснили техническими сбоями.

Не Спутником: Украина зовет крымчан на COVID-вакцинацию. Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac в 10 пунктах прививки на подконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Херсонской области.