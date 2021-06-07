Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +20
море +16

Происшествия

Стали известны подробности ДТП с участием подростка в Севастополе

14:48 понедельник, 7 июня 2021
Севастополь

Стали известны детали ДТП, о котором ранее сообщали СМИ: вечером 5 июня школьник попал под машину во дворе дома № 53Б на улице Героев Бреста, где, по мнению комментаторов в соцсетях, невозможно развить опасную скорость.

Как уточнили в пресс-службе УМВД по Севастополю, было установлено, что 05 июня в 19 часов 35 минут автомобиль «Субару» под управлением 41-летнего мужчины совершил наезд на пешехода 2011 года рождения, который выбежал на проезжую часть дороги из-за припаркованного автомобиля.

«В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение», - сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по городу Севастополю Мария Нажа.

Распространенная в социальных сетях информация о том, что водитель якобы отказался от медицинского освидетельствования, подтверждения не получила. Признаков опьянения у водителя «Субару» не выявлено.

Напомним, что это уже не первый случай, когда выбегающие из-за припаркованных машин дети получают травмы. В апреле 30-летний водитель автомобиля «Волга» на Столетовском проспекте совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть ребенка, которого из-за припаркованных транспортных средств не было видно. В те же дни, вечером на Тульской улице 11-летний школьник разогнался на самокате, не справился с управлением и врезался в едущий «Пежо».

В начале мая в ГИБДД Севастополя сообщили, что в городе-герое в ДТП получают травмы в среднем два ребенка в неделю.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе ветер сбросил часть крыши торгового центра на автомобили. Вчера сильный ветер сорвал с крыши торгового центра FM в Симферополе несколько листов профнастила.

Землетрясения и конец света: чем опасно солнечное затмение для Крыма. Кольцевое солнечное затмение, которое земляне будут наблюдать 10 июня, может вызвать природные катаклизмы и отразиться на психике людей.

В севастопольском дворе автомобиль сбил мальчика. Мальчик приблизительно 11 лет попал по автомобиль Субару во дворе дома № 53 на улице Героев Бреста.

В Севастополе по пляжу катается внедорожник. Черный внедорожник с севастопольскими номерами разъезжал в воскресенье утром по песчаному пляжу «Звездный берег».

Власть
Трасса «Таврида» превратилась в реку из-за сильного ливня

Трасса «Таврида» превратилась в реку из-за сильного ливня видео

Участок федеральной трассы «Таврида» в районе Керчи стал для водителей почти переправой: из-за сильных дождей дорожное полотно накрыло водой, образовавшуюся «реку» водителям приходится преодолевать крайне осторожно.

Общество
Крым завалило опасным пухом

Крым завалило опасным пухом фото

Гагаринский парк в центре Симферополя буквально завалило тополиным пухом.

Странности
Власти Крыма хотят запретить половину слов из русского языка

Власти Крыма хотят запретить половину слов из русского языка

Государственный совет Крыма намерен запретить на законодательном уровне использование иностранных слов в рекламе на территории республики.

Спорт
«Севастополь» стал самым титулованным клубом КФС

«Севастополь» стал самым титулованным клубом КФС

Еще на старте сезона клубу из Севастополя удалось выйти в лидеры чемпионата Крыма, так что мало кто удивился, когда «Севастополь» заранее оформил чемпионский титул.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации