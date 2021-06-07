Стали известны подробности ДТП с участием подростка в Севастополе

Стали известны детали ДТП, о котором ранее сообщали СМИ: вечером 5 июня школьник попал под машину во дворе дома № 53Б на улице Героев Бреста, где, по мнению комментаторов в соцсетях, невозможно развить опасную скорость.

Как уточнили в пресс-службе УМВД по Севастополю, было установлено, что 05 июня в 19 часов 35 минут автомобиль «Субару» под управлением 41-летнего мужчины совершил наезд на пешехода 2011 года рождения, который выбежал на проезжую часть дороги из-за припаркованного автомобиля.

«В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение», - сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по городу Севастополю Мария Нажа.

Распространенная в социальных сетях информация о том, что водитель якобы отказался от медицинского освидетельствования, подтверждения не получила. Признаков опьянения у водителя «Субару» не выявлено.

Напомним, что это уже не первый случай, когда выбегающие из-за припаркованных машин дети получают травмы. В апреле 30-летний водитель автомобиля «Волга» на Столетовском проспекте совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть ребенка, которого из-за припаркованных транспортных средств не было видно. В те же дни, вечером на Тульской улице 11-летний школьник разогнался на самокате, не справился с управлением и врезался в едущий «Пежо».

В начале мая в ГИБДД Севастополя сообщили, что в городе-герое в ДТП получают травмы в среднем два ребенка в неделю.

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