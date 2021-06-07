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Власть

Сотрудники МВД и «Херсонеса Таврического» освобождают Фиолент от палаток

11:11 понедельник, 7 июня 2021
Севастополь

В Севастополе полицейские вместе с сотрудниками музея-заповедника «Херсонес Таврический» провели профилактический рейд на мысе Фиолент.

Мероприятие проходило на прибрежной территории, находящейся в ведении музея-заповедника «Херсонес Таврический», с целью предупреждения и устранения административных правонарушений.

В ходе рейда сотрудники полиции и представители музея обнаружили туристические стоянки, размещенные на заповедной территории. Так, некоторые туристы разместили костры и мангалы в непосредственной близости с объектами культурного наследия. Здесь, по словам сотрудников «Херсонеса», в VI веке нашей эры находились раннехристианские Лавры.

Всем туристам сотрудники музея разъяснили о недопустимости проживания на территории заповедника, размещения палаток и самовольного возведения каких-либо сооружений и строений, а также вручили им обязательства и требования о прекращении противоправной деятельности. Полицейские, в свою очередь проверили лиц, находящихся в стихийных палаточных лагерях, на причастность к совершенным правонарушениям и преступлениям.

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