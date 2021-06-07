Власть
Симферопольские дороги пообещали украсить зелеными газонами
Вдоль дорог Симферополя появятся благоустроенные обочины с газонами.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил директор МБУ «Город» Антон Гумен.
Гость эфира пояснил, что в городе проходит плановое понижение газонов до уровня бордюрного камня. Работы ведутся в два этапа – сначала проводится рекультивация почвы, а после засеивается газон.
«Работы уже выполнены по правой стороне улицы Севастопольская в направлений выезда из города. По левой стороне высажен газон, в ближайшее время он должен взойти. Также закончен первый этап работ на Евпаторийском шоссе, на улицах Троллейбусная, Лермонтова и Гоголя - снят и вывезен лишний грунт», - сообщил Гумен.
Для этих целей сформированы четыре механизированные бригады, которые собирают и увозят старый, уже непригодный грунт, следом проводится рекультивация почвы и добавление плодородного слоя, высаживают газонную траву, разъяснил последовательность работ директор МБУ «Город». Обновленные газоны будут регулярно поливать в ночное время. В дневные часы предприятие проводит орошение деревьев и кустарников.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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