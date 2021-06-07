Симферополец с пистолетом ограбил феодосийский пункт выдачи микрозаймов

фото © Новости Крыма

Полицейские задержали жителя Симферополя, который с оружием напал в Феодосии на офис кредитной организации и украл менее 20 тыс рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«В дежурную часть поступило сообщение от 31-летней работницы офиса микрозаймов, расположенного в центре города на улице Крымской, что около 18.00 в помещение ворвался неизвестный мужчина, который стал угрожать пистолетом и открыто похитил денежные средства в сумме 18 400 рублей, – говорится в сообщении. – Заявительница рассказала, что лицо мужчины было закрыто темной кепкой, солнцезащитными очками и защитной маской, при себе злоумышленник имел полиэтиленовый пакет. Незнакомец под угрозой пистолета потребовал отдать ему все деньги, которые имеются в кассе. Кредитный специалист достала два конверта с денежными средствами и передала злоумышленнику».

Полицейские установили местоположение подозреваемого, который находился на съемной квартире в Симферополе, и задержали его. Правоохранители установили, что 48-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Он рассказал, что не хотел совершать грабеж в Симферополе, и выбрал для этого Феодосию.

«По его словам, планируя разбой, он причинять вред никому не собирался.Оперативники установили, что подозреваемый предварительно несколько раз заходил в пункт выдачи микрозаймов для того, чтобы заранее просчитать план совершения преступления, а также определить пути отхода через дворы. Для организации разбойного нападения он использовал пневматический пистолет, который внешне выглядит как серийный боевой пистолет Макарова. Оружие злоумышленник в последующем спрятал между гаражей недалеко от места совершения преступления», – уточнили в МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 162 УК – разбой. Подозреваемому грозит наказание в виде восьми лет колонии. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму из дома культуры украли пол. Полицейские задержали 32-летнего жителя Красногвардейского района Крыма, подозреваемого в нескольких кражах деревянных досок напольного покрытия из сельского дома культуры.

В Симферополе четверо мужчин хорошо выпили и разбили голову прохожему. В Симферополе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали четверых мужчин, которые напали на случайного прохожего и избили его.

В Симферополе из развивающей школы пропала техника на четверть миллиона. В Симферополе злоумышленники похитили технику из развивающей школы.

На набережной в Ялте организовали бордель. В Крыму будут судить двух жителей Ялты за организацию притона в районе городской набережной.