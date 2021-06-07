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Власть

«Сидеть дома»: власти России хотят закрыть «лазейку» для полетов на заграничные курорты

18:58 понедельник, 7 июня 2021
«Сидеть дома»: власти России хотят закрыть «лазейку» для полетов на заграничные курорты

фото © Новости Крыма

Ростуризм вслед за Росавиацией предупредил об отмене грузопассажирских рейсов, перевозящих туристов в страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение.

Сейчас в некоторые страны разрешены нерегулярные грузопассажирские рейсы, чтобы перевозить иностранных граждан, для возвращения из-за границы россиян, а также перелетов на лечение и работу.

Источник издания в туриндустрии заявил, что в основном с помощью грузопассажирских рейсов туристы летали на Кипр и в Тунис. При этом на Кипр, который принимает россиян с апреля, летали до трех тысяч человек в день, а всего на острове может находиться от 14 до 42 тысяч россиян.

Согласно решению оперативного штаба, по состоянию на начало июня регулярное авиасообщение возобновлено с 43 странами. Кипра и Туниса в этом списке нет. В конце прошлой недели допуски для авиакомпаний на часть рейсов на Кипр уже аннулировались. Действия Росавиации привели к сокращению полетов и подорожанию турпакетов.

Международные перелеты из всех аэропортов России приостановили с 27 марта прошлого года на фоне распространения коронавируса. По мере улучшения ситуации с пандемией в отдельных странах в августе началось частичное возобновление полетов за рубеж.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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