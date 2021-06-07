Происшествия
Севастополец избил родную тетю кастрюлей
30-летний севастополец очень бурно отреагировал на критику родственников по поводу своего образа жизни, и теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю, вернувшись домой пьяным, севастополец столкнулся с непониманием – его тетя сделала замечание по поводу асоциального образа жизни родственника. Тот в ярости схватил на кухне кастрюлю и нанес ею несколько ударов по голове родному человеку. Полученные травмы вынудили женщину обратиться в медицинское учреждение и в полицию.
Дебошира с кастрюлей умело задержали прибывшие участковые из ОМВД по Балаклавскому району. Избиение кухонной утварью родственников было квалифицировано как ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Напомним, в последнее время в Севастополе участились случаи использования различных подручных средств при разрешении конфликтов. Так, спор двух девушек на остановке закончился метким броском банки с соленьями в голову сопернице, травмой и уголовным делом. В другой семейной ситуации решающим аргументом стала ваза, которую о голову разлучницы разбила эмоциональная жительница города-героя.
В тексте использованы материалы: Форпост
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