«Севастополь» стал самым титулованным клубом КФС

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Еще на старте сезона клубу из Севастополя удалось выйти в лидеры чемпионата Крыма, так что мало кто удивился, когда «Севастополь» заранее оформил чемпионский титул.

Май клуб доигрывал уже в статусе чемпиона, а болельщики уже готовились к старту чемпионата Европы по футболу. Этот турнир является популярным и собирает миллионы людей у экранов телевизоров. Эксперты БК Ligastavok считают фаворитом турнира сборную Франции. На ее победу дают коэффициент 6.00. Чтобы посмотреть котировки на другие команды, нужно открыть официальный сайт букмекера или приложение Лига Ставок.

Возвращаясь к «Севастополю», нужно отметить, что после чемпионского титула команда Олега Лещинского продолжила выигрывать. К примеру, над бронзовым призером КФС «Гвардейцем» из поселка Скворцово была одержана победа с минимальным преимуществом 1:0. Победный гол забил в середине второго тайма полузащитник Виталий Мироненко. Интересно, что именно этот игрок выиграл голосование за «Лучший гол месяца» в апреле. Его проводили на официальной странице «Севастополя» в ВКонтакте. За Мироненко отдали свои голоса восемьдесят девять болельщиков.

А после этого «Севастополь» разгромил аутсайдера турнира «Фаворит-ВД Кафе». Феодосийцы уже давно смирились с вылетом в первую лигу и мало что могли противопоставить чемпионам. Интересно, что перед началом игры прошел сильнейший ливень, из-за которого матч был прерван и возобновился только через полтора часа. Это не помешало «Севастополю» одержать разгромную победу со счетом 8:0. Хет-трик оформил Антон Пенчелюзов, дубль в активе Артура Айметдинова, еще по голу забили Максим Супрун, Захар Тарасенко, Антон Голенков. Айметдинов мог также оформить хет-трик, но не сумел реализовать пенальти.

Победа над «Евпаторией»

В начале июня «Севастополь» встречался с победителем прошлого сезона КФС «Евпаторией». Эта команда осталась без медалей в текущем розыгрыше чемпионата Крыма, однако все равно хотела дать бой сопернику. Уже на девятой минуте матча был открыт счет. Это сделал Длявер Нуридинов – он прекрасным ударом со штрафного обвел стенку и отправил мяч точно в «девятку» ворот хозяев. «Севастополь» не смутился и быстро перехватил инициативу, к тому же евпаторийцы успели отойти в оборону и стали играть на контратаках.

Не прошло и пятнадцати минут, как «Севастополь» сравнял счет. После розыгрыша углового мяч отскочил на линию штрафной и попал к Виталию Мироненко. С его ударом голкипер «Евпатории» справился, однако отразить выстрел Артура Айметдинова, к которому отскочил мяч, у него не получилось. Айметдинов забил свой восемнадцатый мяч в сезоне, стал лучшим бомбардиром КФС и установил рекорд по голам среди футболистов, выступавших под эгидой Крымского футбольного союза.

После перерыва действующий чемпион продолжил оказывать давление и вскоре вышел вперед. Решающий мяч записал на свой счет Максим Супрун, он замкнул прострел с фланга на шестьдесят шестой минуте. В итоге, «Севастополь» побелил со счетом 2:1.

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