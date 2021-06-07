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Бизнес

Сервис по аренде электромобилей заработал в Крыму

13:29 понедельник, 7 июня 2021

Каршеринг — это одно из новых направлений в Крыму. По сути — это просто автомобиль в аренду. Можно с водителем, можно без.

Еще более новое направление — электрокаршеринг. Это то, чего пока нет в других регионах страны. Его точно оценят интроверты. Аренда происходит с помощью мобильного приложения в несколько кликов. Затем машина автоматически разблокирует двери и можно отправляться в путь. Об этом корреспонденту «Вести Крым» сообщил операционный директор предприятия Михаил Киселев.

«Все просто. Выбираем ближайшую к себе машину. Ее нужно забронировать, выбрать тариф, который нам подходит», — сказал директор.

Завершать аренду, так же как и начинать ее, можно в двух точках — в аэропорту Симферополя и в Алуште, на улице Набережная, где расположены зарядные станции. Аренда электрокара обойдется в 17 рублей в минуту.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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