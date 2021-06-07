Программа «Современная школа» в Крыму оказалась провалена

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Контрольно-счетная палата (КСП) Крыма провела проверку исполнения регионального проекта «Современная школа» в 2020 году. Вывод один - исполнение программы провалено.

Вот лишь некоторые выводы аудиторов. По плану в республике должны были создать 1,35 тыс новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. По факту мест создано - ноль, потому что Маловидненская средняя школа Бахчисарайского района была зарегистрирована в качестве юрлица только в феврале 2021 года, а лицензию на право осуществления образовательной деятельности школа не получила до сих пор.

Есть проблема со строительством школ. «Установлены факты не исполнения подрядчиками условий заключенных контрактов и не предъявление управлением капстроительства штрафных санкций за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам», - говорится в отчете КСП Крыма.

На строительство школ по проекту в бюджете на 2020 год были заложены 249,7 млн рублей. При этом исполнение составило только 79,7 % от этой суммы, не освоили 50,6 млн рублей.

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