Прогноз погоды в Крыму на понедельник 7 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 7 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 20, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 98 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 15 до 22, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 88 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 15 до 19, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 94 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью около 15 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 89 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 87 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 96 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 23, ночью около 13 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 22, ночью около 16 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 95 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 11 до 17, ночью около 11 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 20, в Керчи - 21, в Николаевке - 18, в Севастополе - 14, в Судаке - 17, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 17, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 25, на Кипре - 23, в Одессе - 12, в Сочи - 17, в Турции - 23, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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