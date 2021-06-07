Посольство США поддержало решение УЕФА по новой форме с Крымом сборной Украины

Посольство США в Киеве отреагировало на решение УЕФА по утверждению новой формы украинской сборной, на которой изображена карта Украины, что возмутило Россию так как на контуре присутствует Крым.

«Нам нравится новая форма. Слава Украине! Крым – это Украина», – говорится в твиттере посольства США.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы с лозунгом «Слава Украине! Героям слава!» и картой Украины, против которой протестуют российские власти из-за наличия на контуре Крыма.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил 6 июня, что национальная сборная Украины выступит на Евро-2020 в новой форме, на которую нанесены контур страны и надпись: «Слава Украине!». Как сообщил Павелко, очертание «единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом… будет вдохновлять футболистов на новые победы».

После этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что изображение карты Украины с Крымом на новой форме украинских футболистов, которую представили в канун Евро-2020, является «отчаянной художественной акцией».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Севастополь» стал самым титулованным клубом КФС. Еще на старте сезона клубу из Севастополя удалось выйти в лидеры чемпионата Крыма, так что мало кто удивился, когда «Севастополь» заранее оформил чемпионский титул.

В возрасте 37 лет умер известный крымский футболист Сергей Ференчак. Сегодня, 20 мая, стало известно, что умер 37-летний футболист Сергей Ференчак.

Футбольный клуб «Севастополь» стал чемпионом Крыма. Футбольный клуб (ФК) «Севастополь» за пять туров до финиша стал победителем Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2020-2021 годов.

«Гвардеец» из Скворцово стал обладателем Кубка Крымского футбольного союза. На стадионе «Крымтеплица» в поселке Аграрное завершился розыгрыш Кубка Крымского футбольного союза.