Опасные обитатели Черного моря ждут встречи с туристами

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Подводный мир у крымских берегов достаточно разнообразен, и наблюдение за ним — увлекательное занятие.

Однако обитатели морских глубин далеко не такие дружелюбные, как хотелось бы отдыхающим. Чего ждать от встречи с ними, рассказал ихтиолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Владимир Подопригора.

Самыми опасными морскими обитателями региона по праву считаются скорпены, морские дракончики и морские коровы.

У них есть яд, которым они могут воспользоваться для защиты от врага.

«Эти рыбы часто встречаются на мелководье. Когда на них наступаешь, ощущаешь боль, так как они все в шипах. Однако их яд для большинства людей не смертелен. Место укола болит как после укуса осы. А вот сердечники и аллергики могут сильно пострадать, вплоть до серьезных случаев», — предупредил ихтиолог.

По его словам, на крымских пляжах туристам также следует опасаться морских котов, или хвостоколов. Это некрупные скаты. Их хвост как кнут с ядовитым шипом, которым они защищаются от противника. Яд для человека не опасен, но укол весьма болезненный.

Еще один устрашающий обитатель местных вод — черноморская акула катран. После «свидания» с ней у человека также могут остаться неприятные воспоминания. Все дело в том, что на спине у хищницы есть два плавника, и в основании каждого расположены роговые колючки с ядом.

«Травмироваться можно, только если ее поймать и дотронуться именно до шипов», — объясняет ученый.

Опасность таких встреч в том, что люди порой не замечают, что наступили на рыбу, и не могут понять, почему у них ухудшилось самочувствие. Поэтому, если после посещения пляжа вы обнаружили место «укола» и оно опухло, начинается лихорадка, при этом симптомы нарастают, нужно незамедлительно обратиться к врачу, советует наш собеседник.

«У нас в Черном море, конечно, нет страшных злодеев, например, как смертельная рыба-оса, которая может убить, но запастись антигистаминными препаратами все равно необходимо», — рекомендует Подопригора.

Вполне привычными в последние годы для Крыма стали нашествия огромных корнеротов, достигающих внушительных размеров. Неприятности не ограничиваются принятием морских ванн в киселе из медуз.

Если дотронуться до щупалец огромной медузы, то на месте контакта останется ожог как от крапивы. Это, конечно, не смертельно, но неприятно — факт.

Более мелкая медуза аурелия такими свойствами не обладает, но все равно контакт с желеобразным существом вряд ли оставит приятные воспоминания.

В тексте использованы материалы: Форпост

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