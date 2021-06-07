Власть
Очередь в детские сады Симферополя составляет более 3700 детей
фото © Новости Крыма
Очередь в детские сады Симферополя составляет 3703 ребенка, сообщила замглавы администрации города Татьяна Сухина.
«На данный момент актуальная очередность дошкольников, родители которых подали заявления на направление детей в детсады с 1 сентября 2021 года, составляет 3703 человека», – сказала Сухина.
По ее данным, по состоянию на 1 июня 2021 года в дошкольных учреждениях Симферополя воспитываются 16 928 детей.
По словам Сухиной, на 1 сентября 2020 года в городе работали 63 дошкольных учреждения, к концу учебного года их стало 69.
Ранее Татьяна Сухина сообщала, что в детских садах Симферополя не хватает воспитателей и поваров.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Программа «Современная школа» в Крыму оказалась провалена. Контрольно-счетная палата (КСП) Крыма провела проверку исполнения регионального проекта «Современная школа» в 2020 году. Вывод один - исполнение программы провалено.
Власти Ялты обещают открыть три новых детских сада в ближайшие два года. Три новых дошкольных учреждения на 500 мест будут открыты в Ялте в 2021-2022 годах.
Помои на обед: детей в лагере Евпатории кормят ужасной едой. Крымчанка опубликовала фото и видео, на которых видно, что детям в столовой дают непонятную жижу.
Купить путевку в детские лагеря Севастополя за полцены невозможно. В этом году на летнее оздоровление в Севастополе детей принимают три загородных лагеря — ДОЛ «Ласпи» и «Горный», подведомственные госучреждению «Планета детства», а также частный лагерь «Алькадар».
Трасса «Таврида» превратилась в реку из-за сильного ливня видео
Участок федеральной трассы «Таврида» в районе Керчи стал для водителей почти переправой: из-за сильных дождей дорожное полотно накрыло водой, образовавшуюся «реку» водителям приходится преодолевать крайне осторожно.
Крым завалило опасным пухом фото
Гагаринский парк в центре Симферополя буквально завалило тополиным пухом.
Власти Крыма хотят запретить половину слов из русского языка
Государственный совет Крыма намерен запретить на законодательном уровне использование иностранных слов в рекламе на территории республики.
Дамба дала трещину: вода из Днепра стала поступать в Крым
Блокирующая Северо-Крымский канал дамба «дала трещину» - вода протекает к полуострову.
вчера
Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше
8 часов назад
«Севастополь» стал самым титулованным клубом КФС
Еще на старте сезона клубу из Севастополя удалось выйти в лидеры чемпионата Крыма, так что мало кто удивился, когда «Севастополь» заранее оформил чемпионский титул.