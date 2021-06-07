Очередь в детские сады Симферополя составляет более 3700 детей

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Очередь в детские сады Симферополя составляет 3703 ребенка, сообщила замглавы администрации города Татьяна Сухина.

«На данный момент актуальная очередность дошкольников, родители которых подали заявления на направление детей в детсады с 1 сентября 2021 года, составляет 3703 человека», – сказала Сухина.

По ее данным, по состоянию на 1 июня 2021 года в дошкольных учреждениях Симферополя воспитываются 16 928 детей.

По словам Сухиной, на 1 сентября 2020 года в городе работали 63 дошкольных учреждения, к концу учебного года их стало 69.

Ранее Татьяна Сухина сообщала, что в детских садах Симферополя не хватает воспитателей и поваров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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