На границе Крыма задержали женщину за попытку дать взятку

В Госпогранслужбе Украины сообщают, что не пропустили через административную границу Крыма женщину, которая, как утверждают в ведомстве, нарушила украинский порядок въезда выезда с полуострова.

«В контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар» прибыла гражданка Украины. Во время проверки документов пограничники установили, что гражданка нарушила порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. За непривлечение к административной ответственности и беспрепятственный пропуск через админграницу она предложила военнослужащим 500 гривен», – сказано в сообщении.

В ведомстве утверждают, что пограничники отказались от денег и передали женщину украинским правоохранителям.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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