Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +19
море +16

Происшествия

На границе Крыма задержали женщину за попытку дать взятку

15:38 понедельник, 7 июня 2021

В Госпогранслужбе Украины сообщают, что не пропустили через административную границу Крыма женщину, которая, как утверждают в ведомстве, нарушила украинский порядок въезда выезда с полуострова.

«В контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар» прибыла гражданка Украины. Во время проверки документов пограничники установили, что гражданка нарушила порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. За непривлечение к административной ответственности и беспрепятственный пропуск через админграницу она предложила военнослужащим 500 гривен», – сказано в сообщении.

В ведомстве утверждают, что пограничники отказались от денег и передали женщину украинским правоохранителям.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Безопасный город»: как камеры видеонаблюдения в Севастополе влияют на жизнь. Во всех регионах может появиться система видеонаблюдения «Безопасный город». На внедрение технологии правительство страны планирует потратить около 97 миллиардов рублей. В Севастополе городскую систему мониторинга в тестовом режиме запустили в апреле.

Сотрудники МВД и «Херсонеса Таврического» освобождают Фиолент от палаток. В Севастополе полицейские вместе с сотрудниками музея-заповедника «Херсонес Таврический» провели профилактический рейд на мысе Фиолент.

Торгово-офисный центр в Севастополе оказался опасным для граждан. Прокуратурой Гагаринского района выявлены нарушения законодательства об обеспечении безопасности граждан в местах массового пребывания.

У жителя Ялты нашли наркотики и арсенал оружия. Полицейские в Ялте задержали 52-летнего безработного местного жителя по подозрению в хранении наркотиков, оружия и боеприпасов.

Власть
Трасса «Таврида» превратилась в реку из-за сильного ливня

Трасса «Таврида» превратилась в реку из-за сильного ливня видео

Участок федеральной трассы «Таврида» в районе Керчи стал для водителей почти переправой: из-за сильных дождей дорожное полотно накрыло водой, образовавшуюся «реку» водителям приходится преодолевать крайне осторожно.

Общество
Крым завалило опасным пухом

Крым завалило опасным пухом фото

Гагаринский парк в центре Симферополя буквально завалило тополиным пухом.

Странности
Власти Крыма хотят запретить половину слов из русского языка

Власти Крыма хотят запретить половину слов из русского языка

Государственный совет Крыма намерен запретить на законодательном уровне использование иностранных слов в рекламе на территории республики.

Спорт
«Севастополь» стал самым титулованным клубом КФС

«Севастополь» стал самым титулованным клубом КФС

Еще на старте сезона клубу из Севастополя удалось выйти в лидеры чемпионата Крыма, так что мало кто удивился, когда «Севастополь» заранее оформил чемпионский титул.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации