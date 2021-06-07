Происшествия
На границе Крыма задержали женщину за попытку дать взятку
В Госпогранслужбе Украины сообщают, что не пропустили через административную границу Крыма женщину, которая, как утверждают в ведомстве, нарушила украинский порядок въезда выезда с полуострова.
«В контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар» прибыла гражданка Украины. Во время проверки документов пограничники установили, что гражданка нарушила порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. За непривлечение к административной ответственности и беспрепятственный пропуск через админграницу она предложила военнослужащим 500 гривен», – сказано в сообщении.
В ведомстве утверждают, что пограничники отказались от денег и передали женщину украинским правоохранителям.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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