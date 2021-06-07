Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +16
море +16

Происшествия

Море наказало внедорожник за «покатушки» по севастопольскому пляжу

20:16 понедельник, 7 июня 2021
Севастополь
Море наказало внедорожник за «покатушки» по севастопольскому пляжу

фото © скрин видео

Черный внедорожник, 6 июня удививший своим петлянием у кромки моря отдыхающих на пляже «Звездный берег» в Севастополе, увяз в зоне наката.

Видео опубликовано в группе «Автопартнер. Севастополь. Крым» Вконтакте.

Чтобы его вытащить, был вызван трактор, но помочь он не смог. Автор сообщения отмечает, что видео актуально на 17.23.

На видео слышно, что кто-то пытается запретить съемку.

Пытался ли кто-то остановить нарушившего закон о береговой полосе автовладельца, неизвестно.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стали известны подробности ДТП с участием подростка в Севастополе. Стали известны детали ДТП, о котором ранее сообщали СМИ: вечером 5 июня школьник попал под машину во дворе дома № 53Б на улице Героев Бреста, где, по мнению комментаторов в соцсетях, невозможно развить опасную скорость.

Севастополец избил родную тетю кастрюлей. 30-летний севастополец очень бурно отреагировал на критику родственников по поводу своего образа жизни, и теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

В Симферополе ветер сбросил часть крыши торгового центра на автомобили. Вчера сильный ветер сорвал с крыши торгового центра FM в Симферополе несколько листов профнастила.

Землетрясения и конец света: чем опасно солнечное затмение для Крыма. Кольцевое солнечное затмение, которое земляне будут наблюдать 10 июня, может вызвать природные катаклизмы и отразиться на психике людей.

Власть
Трасса «Таврида» превратилась в реку из-за сильного ливня

Трасса «Таврида» превратилась в реку из-за сильного ливня видео

Участок федеральной трассы «Таврида» в районе Керчи стал для водителей почти переправой: из-за сильных дождей дорожное полотно накрыло водой, образовавшуюся «реку» водителям приходится преодолевать крайне осторожно.

Общество
Крым завалило опасным пухом

Крым завалило опасным пухом фото

Гагаринский парк в центре Симферополя буквально завалило тополиным пухом.

Происшествия
Море наказало внедорожник за «покатушки» по севастопольскому пляжу

Море наказало внедорожник за «покатушки» по севастопольскому пляжу

Черный внедорожник, 6 июня удививший своим петлянием у кромки моря отдыхающих на пляже «Звездный берег» в Севастополе, увяз в зоне наката.

Общество
Гроза с градом обрушится на Крым в ближайшие часы

Гроза с градом обрушится на Крым в ближайшие часы

Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Крыму в ближайшие часы.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации