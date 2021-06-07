Происшествия
Море наказало внедорожник за «покатушки» по севастопольскому пляжу
фото © скрин видео
Черный внедорожник, 6 июня удививший своим петлянием у кромки моря отдыхающих на пляже «Звездный берег» в Севастополе, увяз в зоне наката.
Видео опубликовано в группе «Автопартнер. Севастополь. Крым» Вконтакте.
Чтобы его вытащить, был вызван трактор, но помочь он не смог. Автор сообщения отмечает, что видео актуально на 17.23.
На видео слышно, что кто-то пытается запретить съемку.
Пытался ли кто-то остановить нарушившего закон о береговой полосе автовладельца, неизвестно.
В тексте использованы материалы: Форпост
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