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Власть

Микрорайон Симферополя уже 20 лет затапливает водой

10:47 понедельник, 7 июня 2021
Симферополь
Микрорайон Симферополя уже 20 лет затапливает водой

фото © Примечания

Не помогает и откачка жидкости в цистерну, которую присылает горадминистрация.

Жители симферопольского микрорайона Фонтаны в течение 20 лет мучаются из-за сильных подтоплений, которые происходят после каждого дождя. Об этом горожане рассказали в соцсетях.

Недавно на улице Мерджан в очередной раз образовалось озеро длиной 100 метров и шириной 7 метров. В результате люди оказались в ловушке: к их домам не получатся ни пройти, ни проехать. И вода продолжает прибывать.

«Вчера администрация отправила машину для откачки воды. Откачали 12 «кубов», уровень озера не уменьшился. Этой проблеме 20 лет, но она увеличивается и обостряется с каждым днем», бьют тревогу местные жители.

Ранее сообщалось о том, что вышедшая из берегов река Салгир затопила район улицы Ракетной в крымской столице.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферопольские дороги пообещали украсить зелеными газонами. Вдоль дорог Симферополя появятся благоустроенные обочины с газонами.

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