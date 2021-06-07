Микрорайон Симферополя уже 20 лет затапливает водой

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Не помогает и откачка жидкости в цистерну, которую присылает горадминистрация.

Жители симферопольского микрорайона Фонтаны в течение 20 лет мучаются из-за сильных подтоплений, которые происходят после каждого дождя. Об этом горожане рассказали в соцсетях.

Недавно на улице Мерджан в очередной раз образовалось озеро длиной 100 метров и шириной 7 метров. В результате люди оказались в ловушке: к их домам не получатся ни пройти, ни проехать. И вода продолжает прибывать.

«Вчера администрация отправила машину для откачки воды. Откачали 12 «кубов», уровень озера не уменьшился. Этой проблеме 20 лет, но она увеличивается и обостряется с каждым днем», бьют тревогу местные жители.

Ранее сообщалось о том, что вышедшая из берегов река Салгир затопила район улицы Ракетной в крымской столице.

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Симферопольские дороги пообещали украсить зелеными газонами. Вдоль дорог Симферополя появятся благоустроенные обочины с газонами.

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Часть Севастополя завтра будет обесточена. Запланирован неотложный ремонт, опубликован список адресов, где отключат свет.

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