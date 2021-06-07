Ливень с градом затопил улицы Керчи

В понедельник, 7 июня, в Керчи прошел сильный дождь с градом и затопил улицы города, затруднив движение транспорта, сообщают местные СМИ.

Так, по данным kerch.com.ru, затопленными оказались Вокзальное шоссе, ул. Пролетарская, ул. Козлова, ул. Кирова и съезд с Горьковского моста у ул. Фурманова.

«На Горьковском мосту образовался транспортный коллапс: автомобили заливает настолько, что владельцам приходится выходить и толкать их. Горожане-пешеходы, которых дождь застал врасплох, чтобы перейти улицу, были вынуждены снимать обувь», – пишет издание.

Также о непогоде в Керчи сообщает издание КерчьФМ.

В Крыму 7 июня до конца суток объявлено штормовое предупреждение, ожидаются сильные дожди, град, гроза, шквалистый ветер 17-22 м/с.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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