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Общество

Крым завалило опасным пухом

16:17 понедельник, 7 июня 2021
Симферополь
Крым завалило опасным пухом

фото © Салават Хисматуллин|Крымоустройство|Facebook

Гагаринский парк в центре Симферополя буквально завалило тополиным пухом.

То, что деревья так массово пушат, может обернуться не только аллергическими реакциями, но и вспышкой коронавируса.

«Никогда за свою жизнь не видел столько тополиного пуха! Что за природный катаклизм», — негодуют в социальной сети крымчане.

Действительно для Симферополя такое количество тополиного пуха — диковинка. Как рассказал доктор биологических наук и профессор ботаники Владислав Корженевский, массовое цветение можно наблюдать из-за ряда причин, в том числе и аномальной весны, а также обрезки деревьев.

«Обрезка могла позволить молодым побегам размножиться, а погода привести к такому интенсивному цветению, все может быть взаимосвязано», — отметил ученый.

Между тем сам по себе тополиный пух не вызывает аллергических реакций, так как не образует пыльцу.

Опасность его кроется в том, что на пушинках оседает аллергенная пыльца других растений, а также в том, что от надоедливых частиц многие пытаются избавиться, много раз прикасаясь к лицу, забывая о пандемии коронавируса, рассказала доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии С.И. Георгиевского Крымского федерального университета Ирина Сухарева.

«Это опасно, так как сезонный аллергический ринит и конъюнктивит сейчас обостряются, а пух вызывает желание от него избавиться, не всегда чистыми руками, поэтому это еще и возможная угроза распространения коронавируса», — обратила внимание медик.

В тексте использованы материалы: Форпост

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