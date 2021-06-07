Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше

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Позитивные прогнозы о том, что благодаря июньским осадкам водохранилища Крыма смогут получить к концу года до 40-50 миллионов кубометров притоков, придется корректировать из-за того, что за прошедшие годы серьезно выросла антропогенная нагрузка.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

По его словам, в прогнозы по количеству притоков, которые можно было давать, сравнивая ситуацию в 2021 году с похожей по числу осадков ситуацией в 90-х годах, теперь придется вносить поправки.

«Несмотря на то, что в апреле мы давали достаточно радужные прогнозы о том, что к концу года можно ожидать до 40-50 миллионов притоков, несмотря даже на то, что июнь такой прохладный и дождливый, все-таки мы наблюдаем, что за прошедшие годы достаточно сильно повлияли на окружающую среду застройкой и раздачей земель.

Поэтому все-таки уменьшается водосборная площадь, нарушаются гидрологические связи – и говорить о том, что мы в таких же обильных объемах сможем собирать воду, больше нельзя», - признал специалист.

Сегодня, по мнению Копачевского, чтобы еще больше не усугубить ситуацию с вододефицитом на долгосрочную перспективу, необходимо обратить особое внимание на строительные планы на полуострове.

«Это не значит, что надо ограничивать застройку – но любая застройка должна делаться с умом и таким образом, чтобы оказывать минимальное воздействие (на окружающую среду – ред.)», - подчеркнул специалист.

И советский, и зарубежный опыт говорит о том, что многоэтажное строительство должно сопровождаться разработкой вокруг зон строительства «зеленых коридоров», напомнил эксперт.

«Многие страны сегодня водный кризис, который наступает, решают уже не путем строительства новых водозаборов или опреснительных станций, а путем управления территорией: выкупаются свободные земли, засаживаются растениями, вводится регулирование градостроительной деятельности. И сегодня в Европе площади озеленения уже достигли довоенного уровня», - привел пример директор фирмы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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