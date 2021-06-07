Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Кафе и рестораны в Севастополе не соблюдают противоковидные меры ● В Крыму снова растет число новых заражений
Коронавирус в Севастополе: данные за сутки
В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 24 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Двое человек выписаны с выздоровлением, умер один пациент в возрасте 83 лет. Под наблюдением находится 263 человека.
На утро 7 июня в Севастополе привились от коронавируса 67 754 человека. Из них 55 342 вакцинировались вторично. Случаев осложнений после прививок не зарегистрировано.
Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в Севастополе заразились 15 111 человек. Выздоровели 13 793, умерли 694 пациентов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 5 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 112 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 4 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму снова растет число новых заражений. За 3 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 13 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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