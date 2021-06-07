Какой сегодня праздник 7 июня

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Сегодня, 7 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День краудфандинга в России

Ежегодно 7 июня, начиная с 2015 года, в России отмечается День краудфандинга. Дата для праздника выбрана в связи с тем, что именно 7 июня в 2012 году официально начал работу один из первых российских краудфандинговых сервисов.

Краудфандинг (от англ. сrowd funding, сrowd – «толпа», funding – «финансирование») – это народное финансирование, или коллективное сотрудничество людей, которые добровольно жертвуют / вкладывают свои деньги, как правило через Интернет, чтобы оказать финансовую поддержку какому-либо проекту или организации. На русский же манер краудфандинг можно дословно перевести как – «с миру по нитке».

В западных странах подобная практика существует уже более 20 лет, и там успешных примеров краудфандинга немало. Так, еще в 1997 году поклонники британской рок-группы «Marillion» организовали и провели интернет-кампанию по сбору средств для финансирования музыкального тура группы по всей территории США. Сама же группа позже применила этот метод для записи и продвижения нескольких своих альбомов. Первым краудфандинговым сайтом для музыки была компания «ArtistShare» в 2000 году, затем появились и другие. В новом тысячелетии краудфандинг на западе стал применяться буквально повсеместно.

Всемирный день безопасности пищевых продуктов (World Food Safety Day)

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В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/73/250) провозгласила 7 июня Всемирным днем безопасности пищевых продуктов (World Food Safety Day).

Цели, стоящие перед международным сообществом в достижении процесса устойчивого развития человечества, неразрывно связаны с вопросами здорового и полноценного питания, преодоления не только проблемы голода в отдельных регионах Земли, но и достижения принципов здорового образа жизни, в том числе посредством обеспечения безопасности пищевых продуктов.

Среди предлагаемых мер по преодолению проблем, вызываемых нарушением безопасности пищевых продуктов, называются такие меры, как усиление контроля со стороны государственных структур за процессами выращивания, сбора, производства, транспортировки, хранения и продажи пищевых продуктов, совершенствование профилактики, диагностики и лечения пищевых заболеваний и повышение качества информации и образования по вопросам здоровья и питания.

Иван - Медвяные росы

Народный праздник «Иван - Медвяные росы» отмечается 7 июня (по старому стилю - 25 мая). Православная Церковь в этот день вспоминает третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Другие названия праздника: «Иван-гусятник», «Гусятник», «Иванов день». Медвяными росами день прозвали за то, что нередко утренние осадки 7 июня бывают сладкими, с медовым привкусом. В этот день люди обращались к святому Иоанну Предтече с просьбой оградить поля и огороды от медвяной росы.

Также сегодня, 7 июня, отмечают такие праздники:

- Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

- День принятия Конституции Республики Алтай

- День кувыркальщиков

- День незнакомой кофейни

- День пончика (National Donut Day) в США

- День шоколадного мороженого (National Chocolate Ice Cream Day) в США

- День республики в Испании

- Праздник середины года (Тэт Доан Нго) во Вьетнаме

- День видеомагнитофона (National VCR Day) в США

- День мучеников на Мальте

- День финансовых и экономических работников Кыргызстана

- День журналиста в Аргентине

- День хорватской дипломатии

- День расторжения унии со Швецией в Норвегии

- День флага Перу

Сегодня именины празднуют: Иван, Федор, Ферапонт, Келестин, Роберт, Коронат, Ольвиан (Олвиан), Созон (Созонт).

Что происходило 7 июня в прошлые годы

1099 - Первый крестовый поход: начало осады Иерусалима.

1340 - в Голландии основан город Роттердам.

1494 - заключен Тордесильясский договор между Испанией и Португалией о разделе сфер колониальных захватов в Западном полушарии. Демаркационная линия проходила через оба полюса, пересекая Атлантический океан.

1498 - Христофор Колумб отправился в свое третье путешествие.

1520 - у Кале встретились король Англии Генрих VIII и король Франции Франциск I, которые устроили трехнедельный пир с 10 тысячами придворных (этот пир на 10 лет опустошил французскую казну).

1654 - коронован французский король Людовик XIV.

1732 - в Санкт-Петербурге заложен первый Зимний дворец, сооруженный для императрицы Анны Иоанновны.

1775 - Соединенные Колонии меняют свое название на Соединенные Штаты.

1776 - все английские колонии Америки, кроме Нью-Йорка, проголосовали за независимость.

1867 - издание в России особых правил, отдающих студентов под двойной контрольуниверситетского начальства и полиции.

1903 - в Берлине французский ученый Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элементаполония.

1929 - в соответствии с Латеранскими соглашениями образовано государство Ватикан.

1938 - Нацистское правительство Австрии объявило, что все желающие вступить в брак обязаны доказать свое арийское происхождение.

1947 - основано Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний, позже ставшее просто обществом «Знание».

1960 - в Саудовской Аравии женщинам разрешено получать образование.

1965 - корпорация «Sony» представила первый домашний видеомагнитофон по цене $995CV-2000.

1991 - Верховная Рада Украины приняла решение о переподчинении Украине союзных предприятий на территории республики.

2008 - Хиллари Клинтон, кандидат на пост президента США от Демократической партии, заявила о прекращении своей предвыборной кампании, поддержав кандидатуру главного внутрипартийного соперника Барака Обаму.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 7 июня. Какие праздники будут завтра?

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