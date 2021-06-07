Какие товары сильнее всего подорожают этим летом

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Этим летом россиянам следует ожидать повышения цен на продукты, бытовую технику, компьютеры и автомобили.

Такой прогноз озвучили эксперты агентству «Прайм».

По словам исполнительного директора «Инвестиционно-аграрного фонда» Марины Строгой, на сегодняшний день уже подорожал почти весь спектр продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Сезонный фактор смягчает ситуацию, поскольку летом по сравнению с зимой традиционно дешевеют фрукты и овощи. Но если сравнивать с ценами прошлого года, ожидается подорожание продуктов на 10-25%.

Эксперт отмечает, что на рост цен влияют фактор пандемии коронавируса (нарушение цепочки поставок), рост стоимости сырья и оборудования для производства продукции, увеличение ставок некоторых налогов, инфляция и т.д.

«Инфляция в стране ударит по продуктовой линейке магазинов, и если наиболее важные товарные группы будут продаваться примерно за те же деньги, что и в первом полугодии, то овощи, фрукты, консервация, заморозка могут прибавить как минимум 5%», – полагает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Также в ближайшее время значительно подорожает большое количество импортных товаров, в первую очередь компьютеров и крупной бытовой техники, в которой используется много микросхем.

«Пандемия вызвала серьезный дефицит чипов из-за закрытия границ и проблем в логистических цепочках, тем самым спровоцировав мощнейший рост стоимости акций производителей полупроводников и, в срочном порядке заставив ведущие мировые державы выделять землю и средства этим компаниям для скорейшей постройки заводов по производству микросхем и полупроводников», – пояснил Переславский.

Кроме того, розничные продавцы уже распродали прошлогодние остатки, поэтому контракты на этот и будущий годы заключались уже с учетом девальвированного рубля.

Автомобили и комплектующие для них к концу года подорожают на 10-15%, прогнозирует гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль. Уже в мае в среднем на 2,2% подорожали популярные у россиян марки авто, такие как Lada, Kia, Hyundai, Renault, Skoda.

«Помимо нехватки полупроводников, в этом году образовался дефицит морских контейнеров, что увеличило расходы транспортных компаний, соответственно, и автопроизводителей. Это стало стимулом для обновления прайсов, что не исключено и в ближайшие месяцы», – пояснил эксперт.

Дорожают не только товары. В июне начался рост цен на 5-10% услуги химчисток, парикмахерских, клининговых компаний и других представителей сферы. Цены в кафе и ресторанах также могут подняться из-за роста стоимости закупаемых продуктов, даже несмотря на снижение потока клиентов на 20%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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