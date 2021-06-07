Общество
Гроза с градом обрушится на Крым в ближайшие часы
фото © Новости Крыма
Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Крыму в ближайшие часы.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму.
«В главное управление МЧС России по Республике Крым от Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 7 июня 2021 года поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму: «В ближайшие один-два часа и до конца суток 7 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 17-22 метра в секунду», – сообщили в МЧС.
Спасатели напомнили, что в такую погоду высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.
По данным синоптиков, в Крыму сегодня до 25 градусов тепла.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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