«Безопасный город»: как камеры видеонаблюдения в Севастополе влияют на жизнь

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Во всех регионах может появиться система видеонаблюдения «Безопасный город». На внедрение технологии правительство страны планирует потратить около 97 миллиардов рублей. В Севастополе городскую систему мониторинга в тестовом режиме запустили в апреле.

При этом во многих дворах жители устанавливают камеры за свой счет.

Это может быть незаметно, но мы уже находимся под видеонаблюдением в некоторых парках и на площадях, в общественном транспорте и на улицах. Власти Севастополя намерены существенно расширить систему с нынешних 230 до одной тысячи камер к концу года. Вместе с камерами школ и некоторых частных компаний они объединятся в сеть «Безопасный город». К чему это приведет? Прежде всего, должны изменится скорость и способ реакции на нарушения.

«При возникновении драки, массового скопления людей и иных неблагоприятных событий, в систему посылается сигнал. В режиме онлайн этот же самый инцидент видит правоохранительный сегмент, и может направить группу реагирования непосредственно в момент совершения потенциального противоправного действия», — объясняет директор департамента цифрового развития Севастополя Александра Осипова.

Доступ к видео с севастопольских камер имеют ФСБ, МВД, МЧС и получит Росгвардия. Но передавать запись инцидента патрулям, по словам Александры Осиповой, еще нельзя. Не готовы защищенные каналы связи с мобильными устройствами.

Обрабатывать и хранить видео с камер будет служба 112. Из архива разрешат запрашивать сохранение фрагмента давностью до 30 суток, например, для суда. Видеопоток дополнит информацию от бдительных горожан. Они звонят, в том числе, и сообщить о преступлениях по горячим следам.По темпам роста преступности Севастополь в прошлом году лидировал среди регионов России. За год скачок на 44% по количеству зарегистрированных преступлений. Если смотреть глубже, увидим, что почти на треть больше стало особо тяжких преступлений — 419. И это максимум с 2014 года. Почти в 1,5 раза участились тяжкие преступления и средней тяжести.

В Севастополе хотят включить в систему наблюдения и дворы новостроек. Во многих районах жители уже установили камеры на подъезды за свой счет.«Картинка с камеры видна на телефонах, на планшетах, на компьютерах и в том числе, на телевидении. Глубина архива семь дней. И он может его и просмотреть, и скачать себе на какой-то носитель», — объясняет руководитель департамента компании-провайдера по развитию коммерческого видеонаблюдения Анатолий Хлуднев.

У некоторых людей постоянная съемка вызывает чувство потери приватности. Но такова плата за безопасность. Только за последнее время по записям камер удалось найти тех, кто испортил автомобили, и разрисовал Таврическую лестницу.

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