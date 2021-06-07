Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +20
море +16

Власть

«Безопасный город»: как камеры видеонаблюдения в Севастополе влияют на жизнь

11:39 понедельник, 7 июня 2021
Севастополь
«Безопасный город»: как камеры видеонаблюдения в Севастополе влияют на жизнь

фото © Новости Крыма

Во всех регионах может появиться система видеонаблюдения «Безопасный город». На внедрение технологии правительство страны планирует потратить около 97 миллиардов рублей. В Севастополе городскую систему мониторинга в тестовом режиме запустили в апреле.

При этом во многих дворах жители устанавливают камеры за свой счет.

Это может быть незаметно, но мы уже находимся под видеонаблюдением в некоторых парках и на площадях, в общественном транспорте и на улицах. Власти Севастополя намерены существенно расширить систему с нынешних 230 до одной тысячи камер к концу года. Вместе с камерами школ и некоторых частных компаний они объединятся в сеть «Безопасный город». К чему это приведет? Прежде всего, должны изменится скорость и способ реакции на нарушения.

«При возникновении драки, массового скопления людей и иных неблагоприятных событий, в систему посылается сигнал. В режиме онлайн этот же самый инцидент видит правоохранительный сегмент, и может направить группу реагирования непосредственно в момент совершения потенциального противоправного действия», — объясняет директор департамента цифрового развития Севастополя Александра Осипова.

Доступ к видео с севастопольских камер имеют ФСБ, МВД, МЧС и получит Росгвардия. Но передавать запись инцидента патрулям, по словам Александры Осиповой, еще нельзя. Не готовы защищенные каналы связи с мобильными устройствами.

Обрабатывать и хранить видео с камер будет служба 112. Из архива разрешат запрашивать сохранение фрагмента давностью до 30 суток, например, для суда. Видеопоток дополнит информацию от бдительных горожан. Они звонят, в том числе, и сообщить о преступлениях по горячим следам.По темпам роста преступности Севастополь в прошлом году лидировал среди регионов России. За год скачок на 44% по количеству зарегистрированных преступлений. Если смотреть глубже, увидим, что почти на треть больше стало особо тяжких преступлений — 419. И это максимум с 2014 года. Почти в 1,5 раза участились тяжкие преступления и средней тяжести.

В Севастополе хотят включить в систему наблюдения и дворы новостроек. Во многих районах жители уже установили камеры на подъезды за свой счет.«Картинка с камеры видна на телефонах, на планшетах, на компьютерах и в том числе, на телевидении. Глубина архива семь дней. И он может его и просмотреть, и скачать себе на какой-то носитель», — объясняет руководитель департамента компании-провайдера по развитию коммерческого видеонаблюдения Анатолий Хлуднев.

У некоторых людей постоянная съемка вызывает чувство потери приватности. Но такова плата за безопасность. Только за последнее время по записям камер удалось найти тех, кто испортил автомобили, и разрисовал Таврическую лестницу.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Торгово-офисный центр в Севастополе оказался опасным для граждан. Прокуратурой Гагаринского района выявлены нарушения законодательства об обеспечении безопасности граждан в местах массового пребывания.

У жителя Ялты нашли наркотики и арсенал оружия. Полицейские в Ялте задержали 52-летнего безработного местного жителя по подозрению в хранении наркотиков, оружия и боеприпасов.

Убивший человека в севастопольском кафе уроженец Дагестана проведет 15 лет в колонии. Севастопольский городской суд назначил наказание в виде 15 лет колонии строгого режима уроженцу Дагестана, который в 2019 году убил человека в севастопольском кафе «Бенефис» из-за отказа танцевать лезгинку.

В России вынесли приговор военнослужащей, которую обвинили в работе на украинскую разведку в Крыму. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 8 годам заключения с отсрочкой в 2 года российскую военнослужащую, обвиняемую в государственной измене.

Власть
Трасса «Таврида» превратилась в реку из-за сильного ливня

Трасса «Таврида» превратилась в реку из-за сильного ливня видео

Участок федеральной трассы «Таврида» в районе Керчи стал для водителей почти переправой: из-за сильных дождей дорожное полотно накрыло водой, образовавшуюся «реку» водителям приходится преодолевать крайне осторожно.

Общество
Крым завалило опасным пухом

Крым завалило опасным пухом фото

Гагаринский парк в центре Симферополя буквально завалило тополиным пухом.

Странности
Власти Крыма хотят запретить половину слов из русского языка

Власти Крыма хотят запретить половину слов из русского языка

Государственный совет Крыма намерен запретить на законодательном уровне использование иностранных слов в рекламе на территории республики.

Спорт
«Севастополь» стал самым титулованным клубом КФС

«Севастополь» стал самым титулованным клубом КФС

Еще на старте сезона клубу из Севастополя удалось выйти в лидеры чемпионата Крыма, так что мало кто удивился, когда «Севастополь» заранее оформил чемпионский титул.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации